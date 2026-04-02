Richard Carapaz krijgt fikse tegenslag te verwerken: "Maakte geen deel uit van het plan"

Richard Carapaz is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen bij EF Education-EasyPost, maar de Ecuadoriaan heeft momenteel andere zorgen. Zo werd hij geopereerd aan een probleem aan het zitvlak.

De 32-jarige Carapaz ziet zijn contract dit jaar aflopen bij EF Education-EasyPost. Hij rijdt al sinds 2023 in dienst van de Amerikaanse formatie, maar momenteel staat er een vraagteken achter zijn toekomst.

Carapaz staat in afwachting van een nieuw contract voor een revalidatie. Op Instagram maakt de voormalige olympische kampioen namelijk bekend dat hij een ingreep onderging aan de bilnaad.

Carapaz focust op zijn herstel

"Het maakte geen deel uit van het plan, maar het is op de best mogelijke manier aangepakt", schrijft hij. "Vanaf vandaag gaat mijn volledige focus naar mijn herstel en mijn terugkeer op het hoogste niveau met het oog op de Giro."

Carapaz reed onlangs de sterk bezette Ronde van Catalonië. Hij werd er tiende in het algemeen klassement en werd zesde in de zesde etappe. Daarvoor eindigde hij dit jaar ook achttiende in Tirreno-Adriatico.

De volgende afspraak van Carapaz is, zoals hij zelf aangeeft, de Giro. Hij won La Corsa Rosa in 2019, werd tweede in 2022 en derde in 2025. In totaal pakte hij er ook vier ritten.



