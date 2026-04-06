Philip Roodhooft juicht dit tijdperk in de koers toe: "We zijn trots op Van der Poel"

De prestatie van Mathieu van der Poel wordt positief onthaald door Philip Roodhooft en Alpecin-Premier Tech. Het is dan wel geen overwinning geworden in de Ronde van Vlaanderen, maar de fierheid overheerst.

Het sterke deelnemersveld wekte al de indruk dat het een Ronde voor de geschiedenisboeken kon worden. Alle toppers zijn vooraan geëindigd. "Als je kijkt naar de namen van de eerste vijf renners, dat zijn bijna allemaal wereldkampioenen", is Philip Roodhooft onder de indruk. "Dat is echt impressionant." Het is een top vijf om van te smullen.

Roodhooft vindt dit een overwinning voor het wielrennen in het algemeen. "We moeten tevreden zijn voor het wielrennen na wat ze hier doen en de koers die ze rijden. Resultaatgewijs eindigt iedereen op zijn plaats. Mathieu van der Poel is de beste na Tadej Pogacar. We zijn trots op wat Mathieu laten zien heeft", aldus Roodhooft.

Betere kans voor Van der Poel en co in Roubaix

De teammanager kijkt uit naar Parijs-Roubaix, waar Van der Poel op het vlakke mogelijk wel een betere kans maakt tegen Pogacar. "Ik geloof wel dat het daar anders zal zijn. Daar moet je ook rekening houden met een Ganna en Pedersen zal na een extra week dan misschien nog wat beter in vorm zijn. Wout van Aert zal er daar ook staan."

Dat wordt met andere woorden ook weer een schitterende strijd waarin een hele resem kleppers weer met open vizier tegen elkaar gaan strijden. "We zien een pleiade aan vedetten. We beleven een uniek tijdperk in het wielrennen", vindt Roodhooft. De boodschap aan elke wielerfan is om dit te koesteren en hiervan ten volle te genieten.

Grote namen in dezelfde wedstrijden

Lees ook... Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar
Elk tijdperk heeft natuurlijk zijn grote kampioenen gehad. In dat opzicht is het moderne wielrennen geen uitzondering. Het spreekt echter niet voor zich om zoveel grote namen in dezelfde wedstrijden aan de start te krijgen, want vaak kiezen ze andere programma's. Nu komen ze twee keer na elkaar wel in elkaars vaarwater.

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

11:00
Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

18:35
🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

07:30
Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

09:00
Geprezen door De Cauwer, helaas hard verdict na zware valpartij: sleutelbeenbreuk is een feit

Geprezen door De Cauwer, helaas hard verdict na zware valpartij: sleutelbeenbreuk is een feit

08:30
Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

08:00
Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

07:00
"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

16:00
Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

19:45
Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

16:44
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

20:30
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

19:30
Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

05/04
Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

19:00
🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

18:25
Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

18:00
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

17:01
🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

13:00
Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

11:20
Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

15:00
Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

05/04
Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

05/04
"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

14:00
Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

13:30
Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

12:00
Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

05/04
"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

05/04
Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

04/04
"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

05/04
"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

05/04
De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

04/04
De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

05/04
Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

04/04

