Philip Roodhooft juicht dit tijdperk in de koers toe: "We zijn trots op Van der Poel"

De prestatie van Mathieu van der Poel wordt positief onthaald door Philip Roodhooft en Alpecin-Premier Tech. Het is dan wel geen overwinning geworden in de Ronde van Vlaanderen, maar de fierheid overheerst.

Het sterke deelnemersveld wekte al de indruk dat het een Ronde voor de geschiedenisboeken kon worden. Alle toppers zijn vooraan geëindigd. "Als je kijkt naar de namen van de eerste vijf renners, dat zijn bijna allemaal wereldkampioenen", is Philip Roodhooft onder de indruk. "Dat is echt impressionant." Het is een top vijf om van te smullen.

Roodhooft vindt dit een overwinning voor het wielrennen in het algemeen. "We moeten tevreden zijn voor het wielrennen na wat ze hier doen en de koers die ze rijden. Resultaatgewijs eindigt iedereen op zijn plaats. Mathieu van der Poel is de beste na Tadej Pogacar. We zijn trots op wat Mathieu laten zien heeft", aldus Roodhooft.

Betere kans voor Van der Poel en co in Roubaix

De teammanager kijkt uit naar Parijs-Roubaix, waar Van der Poel op het vlakke mogelijk wel een betere kans maakt tegen Pogacar. "Ik geloof wel dat het daar anders zal zijn. Daar moet je ook rekening houden met een Ganna en Pedersen zal na een extra week dan misschien nog wat beter in vorm zijn. Wout van Aert zal er daar ook staan."

Dat wordt met andere woorden ook weer een schitterende strijd waarin een hele resem kleppers weer met open vizier tegen elkaar gaan strijden. "We zien een pleiade aan vedetten. We beleven een uniek tijdperk in het wielrennen", vindt Roodhooft. De boodschap aan elke wielerfan is om dit te koesteren en hiervan ten volle te genieten.

Grote namen in dezelfde wedstrijden

Elk tijdperk heeft natuurlijk zijn grote kampioenen gehad. In dat opzicht is het moderne wielrennen geen uitzondering. Het spreekt echter niet voor zich om zoveel grote namen in dezelfde wedstrijden aan de start te krijgen, want vaak kiezen ze andere programma's. Nu komen ze twee keer na elkaar wel in elkaars vaarwater.