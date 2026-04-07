UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

Er was zondag opnieuw niets te doen aan Tadej Pogacar. De Sloveen reed iedereen uit het wiel. Mathieu van der Poel kon het langst volgen, al werden er wel vragen gesteld over zijn aanpak. Bij UAE uitten ze hun bewondering voor de Nederlander.

Van der Poel en Pogacar reden een tijdlang samen voorop. Die eerste deed gretig zijn werk en reed mee rond met de Sloveen. Bij UAE Emirates-XRG hebben ze bewondering voor de kopbeurten van Van der Poel, die evengoed had kunnen pokeren.

Van der Poel is een kampioen

"Dat toont in mijn ogen juist het karakter van een kampioen", zegt teammanager Joxean Matxin bij In de Leiderstrui. "Ze rijden altijd om te winnen en doen hun beurten. Dat zal Tadej ook doen in Parijs-Roubaix, ook al is Mathieu sneller."

"Het is een gecompliceerde race, zonder de natuurlijke selectie van een Ronde van Vlaanderen. Het gaat om positionering en overleven van de cruciale momenten. Het wordt moeilijk", denkt Matxin.

"We denken nooit aan scenario's waarin we concurrenten lossen, maar eerder aan wat die concurrenten kunnen uitrichten", voegt de Spanjaard toe. "We hebben de koers daarom in handen genomen, met Mikkel Bjerg die 150 kilometer op kop heeft gereden. En daarna hebben de anderen een selectie gemaakt en kwam er een natuurlijke selectie onder de grote namen."

Lees ook... Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets›

Pogacar wil zondag met Parijs-Roubaix het enige monument winnen dat nog ontbreekt op zijn erelijst. De Sloveen is de topfavoriet, maar zal opnieuw voorbij Mathieu van der Poel moeten. Die won Roubaix al drie keer op een rij. Remco Evenepoel zal niet van de partij zijn.