UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Er was zondag opnieuw niets te doen aan Tadej Pogacar. De Sloveen reed iedereen uit het wiel. Mathieu van der Poel kon het langst volgen, al werden er wel vragen gesteld over zijn aanpak. Bij UAE uitten ze hun bewondering voor de Nederlander.

Van der Poel en Pogacar reden een tijdlang samen voorop. Die eerste deed gretig zijn werk en reed mee rond met de Sloveen. Bij UAE Emirates-XRG hebben ze bewondering voor de kopbeurten van Van der Poel, die evengoed had kunnen pokeren.

Van der Poel is een kampioen

"Dat toont in mijn ogen juist het karakter van een kampioen", zegt teammanager Joxean Matxin bij In de Leiderstrui. "Ze rijden altijd om te winnen en doen hun beurten. Dat zal Tadej ook doen in Parijs-Roubaix, ook al is Mathieu sneller."

"Het is een gecompliceerde race, zonder de natuurlijke selectie van een Ronde van Vlaanderen. Het gaat om positionering en overleven van de cruciale momenten. Het wordt moeilijk", denkt Matxin.

"We denken nooit aan scenario's waarin we concurrenten lossen, maar eerder aan wat die concurrenten kunnen uitrichten", voegt de Spanjaard toe. "We hebben de koers daarom in handen genomen, met Mikkel Bjerg die 150 kilometer op kop heeft gereden. En daarna hebben de anderen een selectie gemaakt en kwam er een natuurlijke selectie onder de grote namen."

Lees ook... Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets
Pogacar wil zondag met Parijs-Roubaix het enige monument winnen dat nog ontbreekt op zijn erelijst. De Sloveen is de topfavoriet, maar zal opnieuw voorbij Mathieu van der Poel moeten. Die won Roubaix al drie keer op een rij. Remco Evenepoel zal niet van de partij zijn.

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

09:00
Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

08:30
Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

20:00
Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

08:00
Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

07:30
Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

21:30
Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

17:00
Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

16:30
Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

20:30
Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

16:00
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

19:00
Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

13:30
Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

10:00
Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

18:00
Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

15:00
🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

06/04
Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

18:30
'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

12:00
🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

05/04
Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

12:30
Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

11:00
Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

14:00
De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

13:00
Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

05/04
Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

06/04
Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

06/04
Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

06/04
Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

06/04
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

05/04
"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

05/04
Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

05/04
Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

05/04
Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

05/04
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

05/04
🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

05/04
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

05/04

