Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

Na de eerste lekke band van Tadej Pogacar besloten Visma-Lease a Bike en Alpecin-Premier Tech om op kop te rijden in Parijs-Roubaix. Bij UAE Team Emirates-XRG waren ze daar niet al te gelukkig mee, een ploegmaat van Wout van Aert vond het niet meer dan normaal.

Op 120 kilometer van de streep reed Tadej Pogacar een eerste keer lek in Parijs-Roubaix en moest hij enkele kilometers op een fiets van Shimano rijden. Na een tweede fietswissel, naar zijn reservefiets, had Pogacar zo'n 40 seconden achterstand.

Pogacar reed lek, Visma en Alpecin reden meteen op kop

Visma-Lease a Bike en ook Alpecin-Premier Tech wilden de wereldkampioen niet zomaar laten terugkeren en begonnen dan ook op kop te rijden. Mikkel Bjerg, ploegmaat van Pogacar, noemde dat "kleinzielig".

Pietro Mattio, ploegmaat van Wout van Aert, was een van renners die op kop reed van wat nog overbleef van het peloton. "Er waren nog zo'n veertig renners over, met vijf renners van Visma-Lease a Bike", zegt hij bij Bici.Pro.

Mattio verdedigt kopwerk van Visma-Lease a Bike

"Voor ons liep alles dus perfect. Toen Pogacar lek reed, voerden renners van Alpecin-Premier Tech en ik het tempo op, zodat hij en zijn teamgenoten energie zouden verliezen." Volgens de Italiaan was dat ook gewoon gerechtvaardigd.

"Parijs-Roubaix is ​​de enige koers waar dat mogelijk is. Als we op iedereen met een lekke band hadden moeten wachten, zouden we nog steeds in de eerste strook staan. Het hoort erbij, toen Van Aert lek reed, wachtte ook niemand op hem."





"Daarom moest ik ook de hele tijd dicht bij Wout blijven. We hebben gelijkaardige afmetingen hebben, had ik hem meteen mijn fiets kunnen geven als dat nodig was." Dat was uiteindelijk niet nodig, al reed Van Aert ook twee keer lek.