Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Tadej Pogacar aan de start van de Amstel Gold Race, de wereldkampioen focust helemaal op Luik-Bastenaken-Luik. Sep Vanmarcke begrijpt zijn keuze om de Nederlandse klassieker over te slaan.

Met de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft Tadej Pogacar nog maar vier koersen gereden in 2026. De wereldkampioen laat echter toch de Amstel Gold Race en Waalse Pijl schieten. 

Pogacar vertrok na Parijs-Roubaix opnieuw richting Monaco om er te trainen en zich klaar te stomen voor Luik-Bastenaken-Luik. Een keuze die Sep Vanmarcke, ploegleider bij Soudal Quick-Step, wel begrijpt.

Pogacar wilde alle monumenten winnen in één seizoen

"Volgens mij wilde hij gewoon alle monumenten in één jaar winnen en moesten alle andere koersen daarvoor wijken", zei hij bij VRT1. Alle monumenten winnen kan niet meer, Pogacar werd in Parijs-Roubaix geklopt door Van Aert.

"Hij wil nog altijd zijn aantal koersen beperken en rijdt heel weinig wedstrijden, behalve de ijkpunten in het wielerjaar. Het zegt veel als je de Amstel en Waalse Pijl kan overslaan, omdat je het niet meer nodig hebt."

Pogacar moet ook weer trainen op langere beklimmingen

"Maar met deze aanpak koopt hij zichzelf ook twee weken om zich specifiek voor te bereiden op het klimwerk. Want de laatste weken heeft hij vooral gefocust op die korte beklimmingen voor onder meer de Ronde van Vlaanderen."

Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

"Nu moet hij zich klaarstomen op tegen die verse mannen te koersen die Catalonië of Baskenland hebben gereden. Zij hebben langere beklimmingen opgenomen in hun wedstrijden en trainingen, dat moet hij nu ook weer gaan zoeken in zijn lichaam", besloot Vanmarcke nog.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

16:00
Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

09:00
Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

15:00
Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

14:00
Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

11:31
Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

13:30
Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven heeft toch één bedenking

13:00
Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

12:30
1
📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

11:00
"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

10:00
Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

08:30
Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

08:00
Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

07:31
"Lance Armstrong was bang voor mij": deze editie van de Amstel Gold Race ging de geschiedenisboeken in

07:00
Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

21:30
"Mijn vorm is heel goed": UAE-pion mag hopen op topresultaat in de Amstel Gold Race

20:30
Na twee gebroken polsen op training: Michael Matthews komt met belangrijke update over herstel

20:00
Soudal Quick-Step hakt de knoop door: dit wordt de selectie voor de Amstel Gold Race

19:00
Afwezig in de Amstel Gold Race, maar Mathieu van der Poel wordt de hemel in geprezen

18:30
🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

18:00
Ondanks fikse tegenslag: Lotto-Intermarché verwacht heel veel van deze renner in de Ardennen

17:00
Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

18/04
Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race

18/04
Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

18/04
"Dit zal zijn leven veranderen": is het peloton een toprenner rijker na de Brabantse Pijl?

18/04
Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

18/04
Gaat hij naar het WK in Canada? Nys klaar en duidelijk over Evenepoel en Van Aert

18/04
Pogacar, Van der Poel én Van Aert niet in de Amstel: De Wolf en Gilbert geven hun ongezouten mening

18/04
Fijne kennismaking in de Brabantse Pijl: Belgische verrassing blijft met gemengde gevoelens achter

18/04
Geen Amstel Gold Race, maar Tom Pidcock pakt wel uit met opvallende aankondiging

18/04
Tibor Del Grosso geeft eerlijk toe hoe motoren hun invloed hadden in Brabantse Pijl

18/04
Allebei een logische verklaring: Wellens en Vermeersch niet top in Brabantse Pijl

18/04
Geen gewonnen spel: Gilbert waarschuwt Evenepoel voor twee gevaren in de Amstel Gold Race

18/04
Nog meer topfavoriet: Evenepoel ziet nog eens twee concurrenten afhaken voor de Amstel

18/04
Toon Aerts op het matje geroepen door de jury na de Brabantse Pijl

18/04
"Heb ik altijd gezegd": Wellens spreekt klare taal over zijn favoriete klassiekers

18/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Florian Vermeersch Klaas Lodewyck Lotte Kopecky Tim Wellens Tibor Del Grosso Thibau Nys Thomas Pidcock Mikkel Bjerg Ilan Van Wilder Valerio Piva Maxim Van Gils Maxime Monfort Tom Boonen Mattias Skjelmose Fabian Cancellara Lance Armstrong

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved