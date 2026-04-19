Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

Geen Tadej Pogacar aan de start van de Amstel Gold Race, de wereldkampioen focust helemaal op Luik-Bastenaken-Luik. Sep Vanmarcke begrijpt zijn keuze om de Nederlandse klassieker over te slaan.

Met de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft Tadej Pogacar nog maar vier koersen gereden in 2026. De wereldkampioen laat echter toch de Amstel Gold Race en Waalse Pijl schieten.

Pogacar vertrok na Parijs-Roubaix opnieuw richting Monaco om er te trainen en zich klaar te stomen voor Luik-Bastenaken-Luik. Een keuze die Sep Vanmarcke, ploegleider bij Soudal Quick-Step, wel begrijpt.

Pogacar wilde alle monumenten winnen in één seizoen

"Volgens mij wilde hij gewoon alle monumenten in één jaar winnen en moesten alle andere koersen daarvoor wijken", zei hij bij VRT1. Alle monumenten winnen kan niet meer, Pogacar werd in Parijs-Roubaix geklopt door Van Aert.

"Hij wil nog altijd zijn aantal koersen beperken en rijdt heel weinig wedstrijden, behalve de ijkpunten in het wielerjaar. Het zegt veel als je de Amstel en Waalse Pijl kan overslaan, omdat je het niet meer nodig hebt."

Pogacar moet ook weer trainen op langere beklimmingen

"Maar met deze aanpak koopt hij zichzelf ook twee weken om zich specifiek voor te bereiden op het klimwerk. Want de laatste weken heeft hij vooral gefocust op die korte beklimmingen voor onder meer de Ronde van Vlaanderen."



Lees ook... Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord›

"Nu moet hij zich klaarstomen op tegen die verse mannen te koersen die Catalonië of Baskenland hebben gereden. Zij hebben langere beklimmingen opgenomen in hun wedstrijden en trainingen, dat moet hij nu ook weer gaan zoeken in zijn lichaam", besloot Vanmarcke nog.