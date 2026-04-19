Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

Thibau Nys (23) mag langzaam weer beginnen fietsen na de operatie aan zijn knie een maand geleden. Ondertussen verlaat Nys ook het ouderlijke nest en trekt hij naar Leuven.

Voor Thibau Nys moet het wegseizoen van 2026 nog beginnen na een operatie aan zijn knie. Zijn rentree zal wellicht pas voor juni zijn, maar Nys staat ook voor een belangrijke stap in zijn leven.

Nys verhuist naar appartement in Leuven

Hij gaat verhuizen naar Leuven en samenwonen met zijn vriendin Anna. Dat had eigenlijk twee jaar geleden al moeten gebeuren, maar het project liep veel vertraging op. "Ik kijk er enorm naar uit. Het gaat mij nog meer rust en structuur geven", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Opvallend is wel dat Nys verhuist naar een appartement in Leuven. Dat lijkt niet echt handig voor een profrenner, maar Nys heeft wel een berging waar hij zijn fietsen kan zetten. En hij kan ook wegrijden uit het verkeer zonder verkeerslichten.

Vader Sven vindt Leuven toch ver

Op zijn 23ste verlaat Nys dus het ouderlijke nest, maar hij denkt wel dat zijn ouders er klaar voor zijn. Al vindt vader Sven Nys dat Leuven wel behoorlijk ver is van Baal, ook al is het met de fiets maar een half uur rijden.



"Het zal ermee te maken hebben dat ik in de stad ga wonen. Dat zijn we bij ons in de familie niet echt gewoon. Ik ben voor zover ik weet zelfs de eerste", lacht Nys nog. Maar een aanpassing zal het wel zeker worden.