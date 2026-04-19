Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

Op het voorjaarsprogramma van Remco Evenepoel staat momenteel enkel nog Luik-Bastenaken-Luik. Al is de kans ook groot dat Evenepoel ook nog aan de start komt van de Waalse Pijl.

Programma Remco Evenepoel

Remco Evenepoel kwam niet aan de start van Parijs-Roubaix, hij trok voor een week naar Spanje om de heuvelklassiekers voor te bereiden. Evenepoel stoomde zich zo klaar voor de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

In het Waalse monument neemt Evenepoel het op tegen wereldkampioen Tadej Pogacar. Samen wonnen ze de laatste vijf edities: Pogacar in 2021, 2024 en 2025, Evenepoel was de beste in 2022 en 2023.

Een deelname aan de Waalse Pijl woensdag staat voorlopig niet op het programma van Evenepoel. Pogacar komt er niet aan de start, toptalent Paul Seixas zal wel voor het eerst aan de start staan.

Evenepoel toch in de Waalse Pijl?

En ook bij Evenepoel is de kans groot dat hij aan de start staat. Al laat Red Bull-BORA-hansgrohe zijn deelname afhangen van hoe Evenepoel uit de Amstel Gold Race komst, stelt ploegleider Klaas Lodewyck.

"De finale beslissing zullen we zondagavond nemen", zegt hij bij HLN. "Of, mocht het echt nodig blijken, misschien zelfs pas maandagochtend." Want Evenepoel wil in topvorm aan de start komen in Luik.



Maar ook de Waalse Pijl moet hem dit jaar beter liggen. De start verhuist van Ciney naar Herstal, waardoor de start lastiger is met twee beklimmingen in de eerste 40 km. Al zal de beslissing wellicht toch gewoon weer vallen op de beklimming van de Muur van Hoei.