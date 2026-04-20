Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

Wout van Aert heeft getoond dat hij een goede basisvorm heeft. Hem optrommelen voor een van de Waalse klassiekers is dan misschien wel een optie.

Dat zou Visma-Lease a Bike normaal gezien niet doen, maar het zit in de hoek waar de klappen vallen. Het heeft met Matteo Jorgenson zijn potentiële kopman voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zien wegvallen. In Hoei zou Van Aert als vervanger weinig kunnen doen, maar misschien is er in Luik-Bastenaken-Luik wel iets mogelijk.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een klassieke voorjaarscoureur in Luik met een sprint een mooie uitslag uit de brand sleept. Is het iets waar ze bij Visma-Lease a Bike grondig over nadenken om Van Aert als vervanger op te roepen voor Jorgenson? De Belgische ploegleider Maarten Wynants geeft bij Het Laatste Nieuws een duidelijk antwoord.

Van Aert pas terug van vakantie

"Neen", sluit Wynants totaal uit dat Van Aert komende zondag start in Luik-Bastenaken-Luik. Vlak na Parijs-Roubaix is Van Aert met Sarah richting Marbella getrokken. "Wout is net terug van een korte vakantie. Ik denk niet dat het de beste voorbereiding was voor Luik." Geen goed idee dus volgens Wynants om zondag een zware koers te rijden.

Dan moet er misschien gedacht worden aan namen die zich meer richten op het rondewerk, zoals Jonas Vingegaard en Victor Campenaerts. "Jonas en ook Victor Campenaerts zitten nog tien dagen op hoogtestage in functie van de Giro. We willen we ons aan de planning voor dat Giro-traject houden." Daar stapt Visma liever niet vanaf.

Van Aert werd al eens derde in Luik

Als Van Aert toch aan de start zou staan van Luik-Bastenaken-Luik, zou dat niet de eerste keer zijn. Meer zelfs: bij zijn enige deelname in 2022 eindigde hij meteen op een knappe derde plaats. Veel betere opties hebben ze bij Visma-Lease a Bike niet, maar voorlopig zweren ze dus dat Van Aert dit jaar niet start.