🎥 Koers LIVE: Superieure Merlier heeft al meer dan helft van koersen gewonnen, Campenaerts ingerekend

Superieure Merlier heeft al meer dan helft van koersen gewonnen, Campenaerts ingerekend
Het regent pijpenstelen in de aanvangsfase van de vijfde Giro-rit... en dan heeft Victor Campenaerts nog zin om er in te vliegen. Op ongeveer 50 kilometer van de aankomst werd hij ingerekend. Ondertussen spurtte Tim Merlier naar winst in Hongarije.
Merlier superieur in eerste rit in Hongarije
Er is nog meer dan de Giro, want de Ronde van Hongarije is vandaag ook begonnen. Daar werd in de eerste etappe met aankomst in Békéscsaba een massasprint verwacht. Die verwachting werd ook ingevuld. Aan de zijkant van de weg deed UAE voortreffelijk werk om Juan Sebastian Molano in stelling te brengen. Aardig voor hem, maar zo kreeg naast hem ook Tim Merlier de vrije baan.
Daar weet de snelle man van Soudal Quick-Step wel raad mee. Zijn intrinsieke snelheid ligt in de sprint nog veel hoger en dat bleek ook. Merlier kwam als een raket naar voren geschoten en won met twee vingers in de neus. Hij gaf op superieure wijze de rest het nakijken. Molano nam genoegen met de tweede plaats, Bauhaus kwam als derde over de meet. Voor Merlier is het zijn derde zege in vijf koersdagen: hij heeft zo al meer dan de helft van al zijn koersen in 2026 gewonnen.
🚴🇭🇺 | Wat een overmacht voor Tim Merlier in de openingsrit van de Ronde van Hongarije! 🇧🇪— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 13, 2026
Campenaerts opnieuw ingerekend
Het is uiteindelijk een kopgroep van dertien man geworden waar Campenaerts deel van uitmaakte. De samenwerking vooraan was echter niet optimaal, waardoor de voorsprong nooit heel groot werd. Red Bull-BORA-hansgrohe zette ook een heel aantal pionnetjes op kop van het peloton om de vlucht onder controle te houden. Dat gebeurde dan ook vlekkeloos: de vluchters kregen nooit veel meer dan drie minuten.
Op een van de oplopende stroken voor de Montagna Grande di Viggiano sprong UAE-renner Arrieta weg uit de kopgroep. Eulalio van Bahrein Victorious was de enige medevluchter die nog naar hem toereed. Campenaerts werd alvast weer ingerekend door het peloton. Op dat moment was het nog zo'n vijftig kilometer koersen tot aan de aankomst. Afwachten dus of het werk van Red Bull ertoe leidt dat hun kopman Pellizzari Vingegaard gaat bestoken, of Arrieta en Eulalio toch voorop blijven.
Nog voor de start van de Giro-rit in Praia a Mare viel er vanuit Belgisch oogpunt al belangrijk nieuws te rapen. Lotto-Intermarché verkondigde dat Milan Menten niet meer van start zou gaan. Voor wie zich ziek voelt, is het inderdaad niet aangewezen om zich vandaag in het Giro-peloton te begeven. Na tien kilometer viel de regen met bakken uit de lucht.
In dit hondenweer wilde Visma-Lease a Bike opvallend genoeg niet zomaar een groepje laten vertrekken. Blijkbaar wilde de geel-zwarte formatie zelf absoluut iemand mee voorop hebben. Het was voor niemand minder dan Victor Campenaerts weggelegd om in de tegenaanval te gaan. Er was echter niemand die onmiddellijk weggeraakte.
Campenaerts lokt grote namen uit hun kot
Campenaerts legde het tempo zo hoog dat op een gegeven moment tal van ronkende namen in zijn wiel zaten, zoals roze trui Ciccone, witte trui Christen, Gee, O'Connor en zelfs Vingegaard. Een uitgedund peloton rekende deze renners dan weer in. Op de Prestieri, de eerste klim van de dag, kwamen Rubio, Silva en Eulalio als eersten boven.
Campenaerts en Garofoli konden kort na de top aansluiten. Er was echter nog meer volk op komst. Wat gaat dit nog allemaal brengen in deze sowieso geaccidenteerde etappe? Het is moeilijk te voorspellen, zeker met de natte wegen als extra uitdagende factor. We zien in elk geval een heel erg actieve Campenaerts, dat staat nu al wel vast.
Hoe het ook afloopt in de Giro, voor Italië is het sowieso al een gelukkige wielerdag. De 23-jarige Italiaan Manenti heeft immers de vierde en voorlaatste rit in de Ronde van Azerbeidzjan gewonnen. Hij hield in een uitgedund peloton Mulubrhan en Cristian David Pita achter zich. Belgen Inion en Lefevre werden vierde en negende. Fedorov trekt als leider van naar de slotdag.
Marco Manenti makes his long-range sprint stick on Stage 4 of the Baku–Khankendi Azerbaijan Cycling Race! pic.twitter.com/DYvmIiJxa0
