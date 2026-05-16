Kevin Vanbuggenhout
🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"
Een operatie en revalidatie heeft Laurenz Rex (links) ervan weerhouden om enkele beloftevolle prestaties te bevestigen in maanden april en mei. Desondanks blijft Rex enorm positief.

Dat komt duidelijk naar voren in een video op het YouTube-kanaal van Soudal Quick-Step. Er waren dit voorjaar toptiennoteringen in Kuurne-Brussel-Kuurne, de Samyn Classic en de Ronde van Brugge. Toch wordt het eerste seizoen van Rex bij Soudal Quick-Step gehinderd door twee zware valpartijen. Van die tweede moet hij nog altijd herstellen.

Rex liep al vroeg dit jaar een rugblessure op in Saoedi-Arabië en ontwrichtte zijn knie in In Flanders Fields. Daarna bleek dat een operatie noodzakelijk was. "Door de twee valpartijen is mijn visie op de dingen volledig veranderd. Het kan altijd slechter. We hebben een supermooi leven. We kunnen veel dingen doen die gewone mensen niet kunnen."

Rex heeft nog pijn aan de knie

Die raken dan wel minder vaak betrokken bij zware valpartijen. "Maar elke persoon heeft in zijn of haar leven wel met een grote tegenslag te maken. Als dit nu die van mij is, ga ik daar wel mee om. Ik hoop dat ik alle pech al gehad heb en dat dit volgend jaar niet meer zal gebeuren. Mijn knie is nog gezwollen. Die kunnen buigen, doet veel pijn. Het is de hel."

Rex moest dus van enorm ver terugkomen. "Ik moest opnieuw leren om mijn been te plooien en om te wandelen. Ik ga superblij zijn als ik weer kan stappen zonder hulp. Hopelijk zit ik de volgende weken weer op de fiets." Een eerder pechmoment in zijn carrière was een dubbele val in Parijs Roubaix 2024. Toen waren er geen ernstige blessures.

Podium in Roubaix een droom voor Rex


Dit jaar komt hij er duidelijk minder goed vanaf. Het is overigens zijn droom om ooit in Parijs-Roubaix op het podium te staan. Dat is dan een missie waar hij zich volgend seizoen op kan toeleggen. In afwachting daarvan deed het hem al veel plezier om zijn ploegmaat Jasper Stuyven dit jaar op het podium te zien staan. 

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

19:10
