TDF LIVE: pakt Pogacar ook uit in het Centraal Massief?

De tweede week van de Tour de France opent meteen met een knal. Er zal stevig moeten worden geklommen in het Centraal Massief in een rit met bijna 4000 hoogtemeters. Deelt Tadej Pogacar de concurrentie een nieuwe klap toe?

De tiende rit van de Tour de France loopt van Aurillac naar Le Lioran over 166,6 kilometer en 3800 hoogtemeters. In totaal staan er zeven gecategoriseerde beklimmingen op het programma: vier van derde categorie, één van tweede en twee van eerste.

Puy Mary-Pas de Peyrol en Col de Pertus

Na een vroege tussensprint volgt na iets meer dan een derde van de koers de Côte de Pailherols (3 km aan 7,2%). Daarna volgen de beklimmingen zich in sneltempo op.

De renners moeten aan de bak op achtereenvolgens de Col de la Griffoul (5,9 km aan 6,7%), de Col de Prat de Bouc (3,1 km aan 6,5%) en de Côte de Murat (5,2 km aan 5,3%).

Daarna begint het zwaardere werk op de Puy Mary-Pas de Peyrol (7,8 km aan 6%) en de Col de Pertus (4,4 km aan 8,5%), twee beklimmingen van eerste categorie. De finish ligt kort na de top van de Col de Font-de-Cère (3,1 km aan 5,8%) op exact dezelfde plaats als in de Tour van 2024.

Vingegaard, Pogacar en Evenepoel

Jonas Vingegaard was toen de sterkste na een spectaculaire ommekeer. Tadej Pogacar leek toen last te hebben van een hongerklop, iets dat hij dit jaar te allen koste wil vermijden. We kijken verder uit naar Remco Evenepoel in de strijd om het podium. De aankomst op deze 14 juli wordt verwacht rond 17.02 uur.



Lees ook... Lance Armstrong wil iets rechtzetten tegenover Tadej Pogacar: "Hij gelooft dat helemaal niet"›