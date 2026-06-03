'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

Lotto-Intermarché neemt na dit seizoen afscheid van Arnaud De Lie. De formatie speurt de markt af op zoek naar een vervanger en zou daarbij dicht bij een transfer van Juan Sebastian Molano (31) staan. De Colombiaan zou de overstap maken van UAE Team Emirates-XRG.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws, dat zich baseert op Engelse bronnen. Bronnen bij Lotto-Intermarché geven aan dat Molano gezien wordt als de opvolger van Arnaud De Lie. Hij moet de leemte gaan opvullen die onze landgenoot achterlaat in de sprint.

Ritwinst in de Ronde van Oman

Molano won dit jaar een rit in de Ronde van Oman en was vorig jaar de sterkste in de Classic Brugge-De Panne. Op zijn erelijst prijken ook twee ritten in de Vuelta en de GP de Denai. Molano rijdt al sinds 2019 in dienst van UAE. Daarvoor kwam hij ook al uit voor enkele teams in zijn thuisland Colombia, waaronder Manzana Postobon.

De vervanger van De Lie

Bij Lotto-Intermarché moet hij de nieuwe topsprinter worden na het nakende vertrek van Arnaud De Lie. Die zou de knoop over zijn toekomst doorgehakt hebben en naar Tudor Pro Cycling Team trekken. Daar zou hij ook het gezelschap krijgen van Kaden Groves.

Ook Vansevenant komt

Molano zou de tweede aanwinst zijn voor Lotto-Intermarché. Eerder verzekerde de Belgische formatie zich al van de diensten van Mauri Vansevenant. Onze langenoot maakt na jaren van trouwe dienst de oversteek van Soudal Quick-Step. Zo komt de transfercarrousel in het peloton volop op gang.