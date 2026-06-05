Alle twijfel weg: Alpecin-Premier Tech maakt de zomerplannen van Van der Poel en Philipsen bekend

Zo, we weten nu ook hoe de zomer van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen eruit zal zien. Ongetwijfeld hopen ze samen weer een mooie Tour de France te beleven.

Er kon al min of meer worden verondersteld welke wedstrijden Van der Poel en Philipsen deze zomer zouden rijden, maar hun ploeg Alpecin-Premier Tech heeft met een officiële aankondiging alle twijfels weggenomen. Voor Van der Poel wordt de Tour dit jaar mogelijk nog belangrijker, omdat hij er dit voorjaar niet in slaagde een Monument te winnen.

Zoals verwacht gaat Van der Poel ook de Ronde van Zwitserland rijden ter voorbereiding op de Tour de France. Dit werd al vermoed en is nu dus helemaal zeker. Dit betekent dat Van der Poel op 17 juni zijn rentree zal maken in het peloton, meer dan twee maanden na de vorige koersdag op zijn kalender. Die kwam er in Parijs-Roubaix.

Van der Poel en Philipsen naar Zwitserland en Frankrijk

De Ronde van Zwitserland duurt tot en met 21 juni. Twee weken later volgt dan de Tour de France, van 4 juli tot en met 26 juli. Daar mag Van der Poel dus opnieuw verwacht worden. Net als Van der Poel rijdt ook Philipsen de Ronde van Zwitserland en de Tour de France. De 'Vlam van Ham' doet er deze zomer wel nog een paar andere koersen bij.

De eerstvolgende koers voor Philipsen is de Copenhagen Sprint op 14 juni, in de Deense hoofdstad. De voorbereiding van Philipsen op de Tour loopt dus ook via Zwitserland, maar eveneens via een deelname aan het BK. Daar zal Philipsen op 28 juni aan de start staan. Philipsen stond al op het BK-podium in 2022, 2024 en 2025.

Philipsen wint in de Tour vaak dankzij Van der Poel

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In de Tour de France hebben ze allebei al hun stempel gedrukt. Philipsen zit inmiddels aan liefst tien Tourritzeges. Van der Poel moet het stellen met twee Tourritzeges, maar heeft ook al de gele trui gedragen. Bij veel van zijn overwinningen kon Philipsen mede dankzij een sterke lead-out van Van der Poel triomferen.