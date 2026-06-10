Koers LIVE: Wat kan Van Aert? Hij geeft hoop op ritzege na vlakke finale niet op, maar goede vorm is ver weg

Een potentieel belangrijke dag voor Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en met het Circuit Franco-Belge een koers met aankomst in België: dat staat op het programma vandaag. Door het mindere niveau van Van Aert is het de vraag wat mogelijk is.

De vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-alpes bevat liefst zes beklimmingen: dat is dus niet van de poes. Er zit echter maar één klim bij van tweede categorie, de rest zou minder zwaar moeten zijn. Bovendien liggen de hellingen allemaal in het eerste deel van de rit. De finale is vlak en biedt dus een mogelijkheid voor Van Aert om te sprinten.

"Er zijn weinig kansen op een sprint, maar vandaag en morgen zijn het wel twee vlakke finales", zegt hij aan Sporza en VTM NIEUWS. "Het zijn mijn beste kansen. Je kunt uw eigen tactiek hebben, maar het hangt ook altijd af van de tactische plannen van anderen. We willen een goede situatie creëren en dan kijken wat onze grootste kans is."

Van Aert probeert beter uit deze week te komen

Van Aert geeft de hoop op een ritzege dus niet zomaar op, hoewel hij niet in zijn beste vorm verkeert. "De vorige dagen hebben duidelijk gemaakt dat ik rustig moet blijven en moet proberen om hier beter uit te komen. Ik sta hier wel anders aan de start dan ik voor deze week had ingeschat." Dat wordt door Van Aert zelf dus niet ontkend.

Tour Auvergne - Rhone-Alpes 2026 - Stage 4

🚩 Le Puy-en-Velay

🏁 Montrond-les-Bains

🚴🏻‍♂️ 167 Km

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Het is zoeken naar die oorzaak van die mindere vorm. "Daar valt altijd veel over te zeggen en te analyseren. Voor mij is er niet één duidelijke reden. Het kan snel keren in het wielrennen, we zullen zien wanneer dit zal zijn." Wie weet is dat vandaag al. Geen al te grote achterstand oplopen op de Côte de Chougoirand lijkt de grootste voorwaarde.



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Van Aert kan op zoek naar zesde ritzege

Als dat lukt en de vluchters worden binnen schot gehouden, levert dat mogelijkheden op. Er zijn immers geen pure sprinters aanwezig in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert kan op zoek naar zijn zesde ritzege in de geschiedenis van deze koers, na ritzeges in 2019, 2020 en 2022. Dorian Godon lijkt de topfavoriet te zijn.