Koers LIVE: Iedereen kijkt vol ongeloof: Alpecin-renner maakt gigantische blunder
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Een potentieel belangrijke dag voor Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en met het Circuit Franco-Belge een koers met aankomst in België: dat staat op het programma vandaag. Door het mindere niveau van Van Aert is het de vraag wat mogelijk is.
Iedereen kijkt vol ongeloof: Alpecin-renner maakt gigantische blunder
Tijdens het Circuit Franco-Belge beleefde de Nederlandse renner David Haverdings van Alpecin-Premier Tech een opmerkelijk moment. Met nog ruim zeven kilometer te gaan reed hij nog mee in de finale van de wedstrijd, maar een kleine stuurfout zorgde voor een onverwachte wending.
Door een moment van onoplettendheid verloor Haverdings de controle over zijn fiets en belandde hij naast de weg in een gracht. Gelukkig bleek de beek droog te staan, waardoor de veldrijder zonder ernstige verwondingen uit het incident kwam. Hoewel hij zijn kansen op een goede eindklassering zag verdwijnen, liep het ongeval dus goed af.
Het voorval laat zien hoe snel een wielerwedstrijd kan veranderen. Eén kleine fout kan voldoende zijn om een sterke positie in de koers kwijt te raken. Beelden van de valpartij gingen al snel rond en zorgden voor verbaasde reacties bij wielerliefhebbers.
🚴🇧🇪 | Ai, wat een nare val van David Haverdings. Gelukkig ligt er geen water in de greppel.— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 10, 2026
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Strong wint Circuit Franco-Belge, Magnier derde
In het Circuit Franco-Belge waren er nog behoorlijk wat oplopende stukken in de laatste twee kilometers, waardoor het zeker geen gewone massasprint was. Snel en sterk zijn, dat was de boodschap in Henegouwen. Zo'n aankomst is op het lijf geschreven van Corbin Strong. Magnier ging voluit de strijd aan met de Nieuw-Zeelander van NSN, maar in de laatste dalende meters had Strong al een voldoende grote voorsprong.
Strong finish by: Corbin Strong #CircuitFrancoBelge pic.twitter.com/sOrtyrFENb— Eemeli (@LosBrolin) June 10, 2026
Foldager zat lang ingesloten, maar kon toch nog zijn sprint etaleren in de slotmeters en zo de tweede plaats afsnoepen van Magnier. De Franse spurtbom van Soudal Quick-Step moest zich neerleggen bij de derde plaats. Jenno Berckmoes van Lotto-Intermarché haalde nog net de top vijf.
Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint
Wout van Aert was de snelste in het peloton in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat leverde slechts een elfde plaats op, omdat de kopgroep voorop bleef. "Ik voelde me goed in de finale en kon een goede sprint rijden. Het is altijd jammer als de kopgroep dan voorop kan blijven. We hebben ervoor gekoerst en daar ben ik blij mee", reageert Van Aert bij Cycling Pro Net.
Na enkele mindere dagen is zijn sprintsnelheid wel een opsteker voor Van Aert. "Of ik nu terug ben? Dat weet ik niet. We zagen gisteren al dat de ploeg er stond. Nog de ploegentijdrit winnen nadat ik afhaakte en Ben Tulett lek reed: dat is waanzin. Als zulke jongens voor u rijden, wil je je best doen. We kwamen net tekort."
Van Aert ziet kans op ritzege wegglippen
De goed samenwerkende kopgroep is dapper blijven strijden tegen het peloton. Ondanks al het werk van Visma-Lease a Bike doorheen de dag kregen ze dat laatste gat van tien seconden maar niet dicht. Het waren dus de vluchters die sprintten voor de overwinning en het was de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons die deze spurt naar zijn hand zette. Fisher-Black en Vercher werden tweede en derde.
Quinn Simmons wins for the fourth stage of #TourAuvergneRhoneAlpes 🇺🇸🏆— Eemeli (@LosBrolin) June 10, 2026
Career third World Tour victory for him. pic.twitter.com/qDY7CJMxd7
Lars Craps kwam als achtste over de meet. Voor Van Aert was het vloeken, want hij won de sprint van het peloton. Daar koopt hij echter niets voor. Zijn ploeg kreeg iets te weinig hulp, anders zat de zege er voor hem wel in.
Craps (Lotto-Intermarché) mee in de vlucht
Het was in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes lang strijden om een ontsnapping op poten te zetten. Op de Côte de Chougoirand kwam het dan toch tot een samensmelting van twee groepen vluchters. Zo werd een kopgroep gevormd van twaalf man, met daarbij ook de Belg Lars Craps van Lotto-Intermarché.
12 coureurs devant sur la 4e étape du #TourAuvergneRhoneAlpes : George Bennett, Jan Castellon, Lars Craps, Andreas Kron, Finn Fisher-Black, Marco Frigo, Jordan Jegat, Raul Garcia Pierna, Quinn Simmons, Pablo Castrillo, Mattéo Vercher et Sam Watson.— Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 10, 2026
Peloton à 1'20" à 76km. pic.twitter.com/KbeQUAaIcO
De vluchters krijgen echter maar een beperkte voorsprong en de op papier zwaarste klim van de dag is reeds achter de rug. Dit lijkt te wijzen op een scenario met een sprint aan de meet. De kansen van Wout van Aert zijn dus nog niet verkeken.
Vansevenant valt in Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Het is een hectisch begin geweest van de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Er was meteen sprake van enkele valpartijen. Bij een van die crashes was ook Mauri Vansevenant betrokken. De Belg van Soudal Quick-Step trok een pijnlijke grimas toen hij op de grond lag. Zowel hij als zijn fiets werden overeind geholpen door omstaanders. Mooi om te zien dat er nog oog is voor het welzijn van de renners.
Daarna heeft Vansevenant zijn weg kunnen verderzetten. Hopelijk ondervindt hij niet te veel last van de valpartij en kan hij op zijn minst de aankomst van deze etappe halen.
Een potentieel belangrijke dag voor Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en met het Circuit Franco-Belge een koers met aankomst in België: dat staat op het programma vandaag. Door het mindere niveau van Van Aert is het de vraag wat mogelijk is.
De vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-alpes bevat liefst zes beklimmingen: dat is dus niet van de poes. Er zit echter maar één klim bij van tweede categorie, de rest zou minder zwaar moeten zijn. Bovendien liggen de hellingen allemaal in het eerste deel van de rit. De finale is vlak en biedt dus een mogelijkheid voor Van Aert om te sprinten.
"Er zijn weinig kansen op een sprint, maar vandaag en morgen zijn het wel twee vlakke finales", zegt hij aan Sporza en VTM NIEUWS. "Het zijn mijn beste kansen. Je kunt uw eigen tactiek hebben, maar het hangt ook altijd af van de tactische plannen van anderen. We willen een goede situatie creëren en dan kijken wat onze grootste kans is."
Van Aert probeert beter uit deze week te komen
Van Aert geeft de hoop op een ritzege dus niet zomaar op, hoewel hij niet in zijn beste vorm verkeert. "De vorige dagen hebben duidelijk gemaakt dat ik rustig moet blijven en moet proberen om hier beter uit te komen. Ik sta hier wel anders aan de start dan ik voor deze week had ingeschat." Dat wordt door Van Aert zelf dus niet ontkend.
Tour Auvergne - Rhone-Alpes 2026 - Stage 4— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 10, 2026
🚩 Le Puy-en-Velay
🏁 Montrond-les-Bains
🚴🏻♂️ 167 Km
☁️ Weather: Broken clouds
🌡️ 20°C (app 20°C, min 7°C - max 19°C)
☁️ Clou.: 78%, vis.: 100%
💧 Hum.: 56%
🌪️ Wind: 9.9 km/h N (max: 20 km/h NNW)
Route: https://t.co/DC8jWVuIep pic.twitter.com/rNAdTGywSS
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Het is zoeken naar die oorzaak van die mindere vorm. "Daar valt altijd veel over te zeggen en te analyseren. Voor mij is er niet één duidelijke reden. Het kan snel keren in het wielrennen, we zullen zien wanneer dit zal zijn." Wie weet is dat vandaag al. Geen al te grote achterstand oplopen op de Côte de Chougoirand lijkt de grootste voorwaarde.
Van Aert kan op zoek naar zesde ritzege
Als dat lukt en de vluchters worden binnen schot gehouden, levert dat mogelijkheden op. Er zijn immers geen pure sprinters aanwezig in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert kan op zoek naar zijn zesde ritzege in de geschiedenis van deze koers, na ritzeges in 2019, 2020 en 2022. Dorian Godon lijkt de topfavoriet te zijn.
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