Ploegleider doet boekje open over Van Aert: “De situatie dééd iets met hem”

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Ploegleider doet boekje open over Van Aert: “De situatie dééd iets met hem”

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Wout van Aert beleefde enkele moeilijke dagen en dat liet ook mentaal sporen na. Na een teleurstellende ploegentijdrit moest de Belgische topper zelfs om vertrouwen vragen bij zijn ploeg. Toch gloort er stilaan opnieuw hoop op een ritzege.

Van Aert kreeg mentale klap

De teleurstellende ploegentijdrit heeft Wout van Aert meer geraakt dan velen dachten. De Belg moest vroeg lossen en kon nauwelijks iets betekenen voor zijn ploeg. Dat bleef ook de dag nadien nazinderen.

Volgens Het Laatste Nieuws gaf Van Aert tijdens de bespreking voor de vierde etappe zelfs toe dat hij onzeker was geworden. Hij vroeg de ploegleiding om opnieuw vertrouwen in hem uit te spreken, een opvallend moment voor een renner met zijn palmares.

Ploegleiding bleef geloven

Bij Visma-Lease a Bike was er echter nooit sprake van twijfel. Ploegleider Maarten Wynants zag dat zijn kopman worstelde, maar bleef achter hem staan. "De hele situatie dééd iets met hem, dat zag je. Logisch. Op den duur komen er bepaalde twijfels", klinkt het in de krant.

De ploegleider benadrukte dat de ploeg altijd achter Van Aert bleef staan. Ook tijdens een gesprek op zijn hotelkamer kreeg de Belg de boodschap dat hij nog steeds de uitgesproken kopman was.

Gemiste kans geeft toch vertrouwen

In de vierde etappe sprintte Van Aert uiteindelijk nog mee. Een overwinning zat er niet meer in, maar hij kon wel tonen dat de benen opnieuw beter aanvoelden. "Een gemiste kans? Jawel, dat is het zeker in dit scenario. Zonde", klonk het.

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Volgens Wynants moet de prestatie toch vertrouwen geven. Een ritzege zou ideaal zijn geweest, maar ook deze sterke sprint kan een mentale opsteker betekenen.

Donderdag wacht nieuwe kans

De vijfde etappe lijkt op papier een stuk makkelijker dan de vorige ritten. Na enkele korte klimmetjes volgt een lange vlakke finale, wat kansen biedt voor Van Aert.

Toch blijft Visma rekening houden met verschillende scenario's. Wynants wees erop dat een vroege vlucht roet in het eten kan gooien en dat de ploeg ook het klassement van Matteo Jorgenson moet beschermen.

Met Bruno Armirail beschikt Visma bovendien over een extra troef om de koers onder controle te houden. Als alles volgens plan verloopt, kan Van Aert donderdag opnieuw vol voor de overwinning gaan en misschien eindelijk die broodnodige vertrouwensboost pakken.

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