Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

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Wout van Aert heeft voor de start van de rit in de Tour d'Auvergne een duidelijke boodschap gegeven. Met een zwaar slotweekend in aantocht beseft de Belg dat de kansen op een ritzege stilaan opraken.

Bjorn Vandenabeele

Van Aert reageert opvallend koel na knappe overwinning

De opluchting bij Wout van Aert na zijn zege was bijzonder groot. Woensdag was het nog net niet, maar vandaag was het wel prijs voor onze landgenoot. “De sprints gaan al het hele jaar goed, ook de voorbije weken op training. Dat gaf me vertrouwen om het tot een sprint te laten komen”, vertelt Van Aert bij Sporza.

Al was het niet zo simpel voor de renner van Visma Lease a Bike. “Ik had het vandaag mentaal toch weer lastig, omdat ik nog wat pijn voelde na mijn crash van vorige week. Maar de ploeg wou voor mij achtervolgen en dus moest ik het proberen. Er zijn niet veel sprintersploegen aanwezig, dus we wisten dat het niet simpel zou zijn om de koers te controleren”, gaat hij verder.

Of alles daarmee nu doorgespoeld is, blijft maar zeer de vraag. “We moeten ook blijven werken. Met mijn vorm gaat het nu niet plots beter. De laatste dagen waren gewoon wat makkelijker en lagen mij met mijn huidige vorm beter.”

Bjorn Vandenabeele

Wout van Aert legt alle kritiek naast zich neer met knappe overwinning

Wout van Aert heeft eindelijk reden om te juichen. Na een moeilijke start van de week behaalde onze landgenoot een knappe ritzege dankzij een sterke ploegprestatie en een perfect getimede sprint. Van Aert werd uitstekend in stelling gebracht en zette op ongeveer 200 meter van de finish zijn versnelling in. Zijn concurrenten konden hem niet meer bijhalen, waardoor hij overtuigend als eerste over de streep kwam.

Deze overwinning is niet alleen een mooie beloning voor zijn harde werk, maar geeft ook een flinke boost aan zijn vertrouwen voor de rest van het seizoen. Wout van Aert bewees opnieuw dat hij tot de absolute top behoort, ondanks alle twijfel die er deze week te horen was. Hugo Hofstetter eindigde als tweede, terwijl Phil Bauhaus de derde plaats veroverde. Deze ritzege zal Van Aert en zijn supporters veel voldoening schenken.

Wout van Aert heeft voor de start van de rit in de Tour d'Auvergne een duidelijke boodschap gegeven. Met een zwaar slotweekend in aantocht beseft de Belg dat de kansen op een ritzege stilaan opraken.

Duidelijke boodschap

Wout van Aert draait er niet omheen. Voor de start van de etappe maakte hij duidelijk dat hij vandaag een uitgelezen kans ziet om eindelijk nog eens mee te strijden voor de overwinning. "Met het zware slotweekend is dit de laatste kans voor mij dus het zou mooi zijn om deze keer wel voor de overwinning te sprinten", klonk het in Het Laatste Nieuws.

Die uitspraak toont aan dat Van Aert en zijn ploeg goed beseffen hoe belangrijk deze rit is. Met zwaardere etappes op komst lijkt een sprintkans steeds minder waarschijnlijk.

Vertrouwen nooit weg geweest

Opvallend genoeg werd na de vorige rit gesuggereerd dat Van Aert misschien met twijfels kampte. Zelf spreekt hij dat resoluut tegen. "Het vertrouwen is er altijd geweest. Vandaag proberen we het gewoon opnieuw tot een sprint te laten komen, maar met de weinige sprintersploegen die hier aanwezig zijn, is dat niet altijd makkelijk."

Daarmee onderstreept de Belg dat hij nog altijd gelooft in zijn eigen kansen. Tegelijk wijst hij op de koerssituatie, waarin het lastig is om een vlucht onder controle te houden zonder veel sprintploegen.

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Geen eenvoudige opdracht

Mocht het tot een massasprint komen, dan ligt de weg naar succes nog altijd niet open. Van Aert verwacht stevige concurrentie van verschillende renners die misschien minder vaak de krantenkoppen halen.

"Bauhaus, Coquard, Trentin en Godon zou je in een sprint misschien niet meteen noemen, maar je moet ze wel kloppen en dat is nooit makkelijk", aldus Van Aert. Die nuchtere analyse past bij de renner, die zijn tegenstanders nooit onderschat.

Moment van de waarheid

Voor Van Aert lijkt deze etappe een belangrijk ijkpunt te worden in de Tour d'Auvergne. De Belg beschikt over het vertrouwen en ziet nog één grote mogelijkheid om zijn snelle benen uit te spelen. Met een zwaar slotweekend voor de deur wil hij die kans niet onbenut laten. De boodschap is dan ook glashelder: vandaag moet alles in de juiste plooi vallen om eindelijk nog eens voor de overwinning te kunnen sprinten.

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