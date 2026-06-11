Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

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Wout van Aert heeft voor de start van de rit in de Tour d'Auvergne een duidelijke boodschap gegeven. Met een zwaar slotweekend in aantocht beseft de Belg dat de kansen op een ritzege stilaan opraken.