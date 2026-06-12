Tour-ambities in gevaar? Dramatische dag voor INEOS na crashes van Tarling en Onley, bang wachten op verdict

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Tour-ambities in gevaar? Dramatische dag voor INEOS na crashes van Tarling en Onley, bang wachten op verdict
Foto: © photonews

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Het is geen goede dag geweest voor Netcompany INEOS, dat zowel Joshua Tarling als Oscar Onley tegen de grond zag gaan. Bij Tarling is de opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes al een feit.

Joshua Tarling zat mee in de monstervlucht van zestig man en daarachter hield Oscar Onley zich klaar om zijn mannetje te staan tussen de klassementsmannen. Het had dus een productieve dag kunnen worden voor Netcompany INEOS, maar het is anders uitgedraaid. Nu is het vooral zaak om de schade op te meten bij deze twee renners.

Hun programma's voor de rest van het seizoen waren nog niet bekend, maar wellicht is Netcompany INEOS toch van plan om zeker Onley mee te nemen naar de Tour de France. De Schot was daar vorig jaar een van de revelaties met een vierde plek. Dat was precies wat zijn huidige werkgever ertoe aanzette om hem weg te halen bij Picnic PostNL.

Zowel Tarling als Onley hadden het geluk niet aan hun zijde in de zesde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Tarling kwam als eerste ten val en bleef aangeslagen zitten aan de linkerkant van de weg. Hij zocht steun met zijn linkerarm. Zijn broek was gescheurd en de Britse tijdritspecialist had ook een wond aan zijn linkerknie.

Tarling stapte in de ploegwagen en moest opgeven. In de finale van de etappe werd ook een valpartij van Onley gesignaleerd. Dat was ook meteen de verklaring waarom hij plots afwezig was in de groep met favorieten. Onley kwam ten val in een afdaling, maar reed wel de rit uit. De kans bestaat dus dat hij dit weekend nog verder koerst.

Netcompany INEOS laat weten dat beide renners onderzocht worden en dat er op een later moment een update volgt. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de 23-jarige Onley al aardig wat pech gekend, met onder meer een paar sleutelbeenbreuken. Zijn ploeg zal zeker hopen dat zijn aanloop naar de Tour niet in gevaar komt.

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