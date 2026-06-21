Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

Thibau Nys heeft na maanden revalideren gemerkt hoe hoog het huidige niveau in het wielerpeloton ligt. Bovendien heeft hij deze week in de Ronde van Zwitserland enorm afgezien door de hitte.

Nys, die een week geleden zijn rentree maakte met een vierde plaats in de GP Gippingen, was daar eerder al eerlijk over. Na enkele ritten in de Ronde van Zwitserland kreeg hij de vraag of de wedstrijd een goede test was met het oog op de toekomst. Eigenlijk niet, gaf Nys toe, omdat hij door de loden hitte aan het 'kapotgaan' was.

Het vervolg was grotendeels van hetzelfde laken een pak. Nys heeft eigenlijk geen rol van betekenis gespeeld in de Ronde van Zwitserland. Dat is toch even een realitycheck, maar Nys raakt niet in paniek. "Je moet kunnen relativeren", reageert hij bij HLN. "Ik heb me wel geamuseerd deze week en probeer hier gewoon beter van te worden."

Nys op stage naar Mallorca

Nys denkt dat dit moet lukken. "Ik heb hardheid opgedaan, dat zal me zeker deugd doen. Ik weet dat ik het gewoon tijd moet geven en vertrouw erop dat het goedkomt." De vooruitgang die Nys nu nog nodig heeft, moet er komen tijdens een trainingskamp op Mallorca. Nys zal meer dan drie weken op het Spaanse eiland verblijven.

Dat is toekomstmuziek. Eerst moest hij zondag nog de Ronde van Zwitserland uitrijden. Gezien zijn huidige vorm stond hij er zeker niet om te springen om een zware bergrit af te werken. Via zijn Instagram Stories deelde hij het profiel van de slotrit. De bijbehorende emoji leek erop te wijzen dat Nys niet bepaald uitkeek naar alle beklimmingen.

Nys haalt bijna top 50 in bergrit



Toch kwam Nys als 53ste over de finish. Dat was zijn beste uitslag in deze Ronde van Zwitserland. Het is geen bijzonder resultaat, maar voor een renner die niet bekendstaat als een pure klimmer, is dat in zo'n zware bergrit zeker niet slecht. Misschien is er dan toch licht aan het einde van de horizon te zien.