Analyse "Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France"
Foto: © photonews

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Wat moeten we concluderen uit de prestaties van Mathieu van der Poel in de Ronde van Zwitserland? Wellicht dat de gele trui in de Tour de France hoog op zijn verlanglijstje staat. Het dragen van het geel zou zijn seizoen in ieder geval extra glans geven.

Van der Poel droeg de gele trui voor het eerst in 2021. Hij veroverde die na zijn ritzege op de Mûr-de-Bretagne en begon vervolgens zes etappes als klassementsleider. Na de achtste rit nam Tadej Pogacar het geel over. In 2025 slaagde Van der Poel er opnieuw in de gele trui te veroveren. Na zijn ritzege in Boulogne-sur-Mer nam hij de leiding over.

Hij droeg het geel tijdens de derde, vierde en vijfde etappe. Na de tijdrit raakte hij de leiding kwijt aan, jawel, Pogacar. Dat was nog niet het definitieve einde van Van der Poels gele missie. Een dag later heroverde hij het geel. Daardoor begon hij ook aan de zevende etappe als klassementsleider. In totaal droeg Van der Poel de gele trui tien dagen.

Hij deed dit zes dagen in 2021 en vier dagen in 2025. Daar wil hij ongetwijfeld nog enkele dagen aan toevoegen. Dat verlangen leek ook naar voren te komen tijdens de Ronde van Zwitserland. Zijn prestaties liepen sterk uiteen. In de eerste dagen bleef hij onder de verwachtingen, voornamelijk dan in de tweede etappe.

In een etappe die Romain Grégoire won, had ook Van der Poel zich kunnen tonen. Dat gebeurde echter niet. Een dag later sprintte hij wel naar de vijfde plaats. Aangezien hij voor Corbin Strong en Michael Matthews eindigde, lijkt zijn sprintsnelheid best in orde te zijn. Toch hield Van der Poel zich die dag verder grotendeels afzijdig.

Van der Poel strandt op 31 honderdsten van stunt

In de tijdrit deed hij dan weer iets wat bijna niemand had verwacht. Hij steeg boven zichzelf uit en eindigde op slechts 31 honderdsten van een seconde van Pogacar. Dat mogen we gerust een uitzonderlijke prestatie tegen de klok noemen. Thijs Zonneveld kan het moeilijk vatten. Mogelijk duidt het op een grote drang bij Van der Poel om in de Tour opnieuw het geel te veroveren.

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De Tour de France begint immers met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer in Barcelona. Verschillende ploegen besteden daarom tijdens hun voorbereiding extra aandacht aan het ploegentijdrijden. Ook Alpecin-Premier Tech heeft dat al gedaan, hoewel de ploeg op papier niet tot de absolute specialisten in deze discipline behoort.

Sterke tijdritprestatie geeft Van der Poel zicht op geel

Van der Poel zorgt er in ieder geval voor dat hij op dit gebied de beste versie van zichzelf is. Zo geeft hij zichzelf de grootst mogelijke kans op de gele trui. Als Alpecin-Premier Tech in de ploegentijdrit de schade kan beperken, kan Van der Poel mogelijk al in Barcelona of tijdens een van de daaropvolgende ritten het geel veroveren.

Daar zal hij dit jaar misschien meer behoefte aan hebben dan in andere seizoenen, zoals Chris Horner suggereert. Van der Poel heeft het klassieke voorjaar voor het eerst sinds 2021 afgesloten zonder een Monument te winnen. Succes  in de Tour zouden daarom extra betekenis hebben. In beide Tour-edities waarin hij het geel droeg, won hij ook een etappe. Mogelijk komt het succes straks opnieuw in veelvoud zijn kant op.

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