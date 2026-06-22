Benoot waarschuwt Frankrijk over Seixas: “Dan zal een lange carrière er niet in zitten”

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Benoot waarschuwt Frankrijk over Seixas: “Dan zal een lange carrière er niet in zitten”

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Tiesj Benoot heeft een duidelijke boodschap voor Frankrijk en de wielerwereld. Volgens de Belg is supertalent Paul Seixas een fenomeen, maar te veel druk kan zijn carrière schaden. "Laat hem genieten", klinkt de waarschuwing.

Benoot kent de hype rond Paul Seixas

Paul Seixas is amper 19 jaar, maar wordt in Frankrijk nu al gezien als de grote opvolger van de nationale wielerhelden. De jonge renner van Decathlon AG2R La Mondiale maakt indruk met zijn klimcapaciteiten en zijn aanvallende stijl, waardoor de verwachtingen pijlsnel de hoogte ingaan.

Ploegmaat Tiesj Benoot ziet dat van dichtbij gebeuren. De Belg maakte eerder hetzelfde mee bij Visma-Lease a Bike, waar Jonas Vingegaard uitgroeide tot Tourwinnaar.

Toch ziet hij een belangrijk verschil. "Voor Paul is het allemaal één groot vraagteken", zegt Benoot aan Het Laatste Nieuws. Waar Vingegaard al ervaring had aan de top, moet Seixas zijn limieten nog ontdekken.

Valpartij hoeft geen ramp te zijn

De recente valpartij en opgave van Seixas in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes zorgden voor ongerustheid in Frankrijk. Benoot zelf bleef rustig en stuurde zijn jonge ploegmaat een berichtje. "Gelukkig is hij nog jong, die mannen herstellen snel", lacht de Belg.

Volgens Benoot kan de tegenslag zelfs een voordeel opleveren. Mocht Seixas die wedstrijd met grote voorsprong hebben gewonnen, dan zouden de verwachtingen alleen maar verder zijn ontspoord.

Frankrijk moet met de voeten op de grond blijven

Benoot vindt dat de Franse wielerfans soms iets te snel conclusies trekken. Hij verwijst daarbij naar Luik-Bastenaken-Luik, waar Seixas even mee kon met Tadej Pogacar, maar uiteindelijk toch zijn meerdere moest erkennen.

Dat neemt niet weg dat hij onder de indruk is van het talent van zijn ploegmaat. Een 19-jarige die Pogacar op La Redoute kan volgen, is volgens hem uitzonderlijk en biedt perspectief voor de toekomst.

Grote toekomst, maar zonder overdreven druk

Benoot gelooft absoluut in de mogelijkheden van Seixas. Meer zelfs, hij sluit niet uit dat de Fransman op termijn een podiumplaats in een grote ronde kan behalen. "Ik geloof erin dat hij top vijf of zelfs podium kan rijden", klinkt het.

Maar daar koppelt hij meteen een belangrijke voorwaarde aan. "Het moet zonder druk zijn. Laat hem genieten, anders zal een lange carrière er niet in zitten." Volgens Benoot is Seixas een bijzonder talent waarvan niemand precies weet waar de grenzen liggen. Zelfs de jonge Fransman zelf niet. “Dat is net het schone", besluit onze landgenoot.

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