Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

De Tour de France gaat bijna beginnen. Dat lijkt opnieuw een strijd te gaan tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die laatste moet wel Wout van Aert missen en dat gaat een serieuze slok op de borrel schelen, beseft iedereen.

Welke renners zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om Tadej Pogačar in een rechtstreeks duel te verslaan? Wout van Aert is een van de opvallendste voorbeelden. Hij deed dat meermaals voor eigen rekening en speelde daarnaast een belangrijke rol bij de Tourzeges van Jonas Vingegaard.

Vooral in 2022 was Van Aert, ondanks zijn eigen jacht op de groene trui, van cruciale waarde voor Vingegaard. "Enkel Vingegaard kan in de buurt komen van Tadej Pogacar. Met het team dat Pogacar rondom hem heeft ... Ze zijn heel erg sterk."

Johan Bruyneel beseft dat het missen van Wout van Aert groot nieuws is voor het team

"Aan de andere kant hebben we het er nog niet over gehad dat Wout van Aert niet fit is voor de Tour de France. Dat is heel erg, dat is echt heel groots voor Visma", aldus Johan Bruyneel in THEMOVE. "Ze zeggen veel over van Aert."

"Hij is een klassieke renner, maar hij is altijd op zijn best in de zomer historisch gezien. Zowel persoonlijk als voor het team als helper van Vingegaard. Er is niemand die het gat kan opvullen dat hij laat. Hij is enorm belangrijk voor het team."

Is Tadej Pogacar nu nog meer dé favoriet om de Tour de France te winnen?

"Toen ik hem zag lossen in de Dauphiné ... Enkel een infectie had nog niet zo erg geweest, ik dacht misschien aan een breukje maar blijkbaar is de infectie veel groter dan verwacht. Het is heel erg voor Visma en voor Vingegaard."





De Tour van 2022 zal niet herhaald worden. De meeste analisten en kenners verwachten een zege voor Tadej Pogacar. "Als er niets met hem zou voorvallen, dan lijkt hij het te gaan halen. Vingegaard kan in de buurt komen en hem kloppen als het niet goed gaat met Pogacar of als er iets zou voorvallen."