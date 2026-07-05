Evenepoel zweert het na ploegentijdrit met de hand op het hart: "Neen, daar ben ik niet mee bezig"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Evenepoel zweert het na ploegentijdrit met de hand op het hart: "Neen, daar ben ik niet mee bezig"
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel was zoals verwacht een van de betere klassementsrenners in de ploegentijdrit van de Tour de France. Toch is hij er nog niet mee bezig om het kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe af te dwingen, zweert hij.

Red Bull is vijfde geëindigd in Barcelona, op negentien seconden van Visma-Lease a Bike. "Het is het resultaat dat we min of meer verwacht hebben", reageert Evenepoel bij Sporza en VTM NIEUWS. "Twee kleine details zijn niet gelukt door omstandigheden, voor de rest heeft de ploeg het supergoed gedaan. Twee jongens moesten sneller lossen dan verwacht."

Evenepoel wil daar zeker geen drama van maken. "Dat is iets wat kan gebeuren en wat andere ploegen ook hebben meegemaakt. Er zijn niet zo veel klassementsmannen die voor ons staan", kijkt hij met een positieve blik naar het algemeen klassement. "Niet toevallig horen de twee beste groteeronderenners van onze generatie daarbij."

Evenepoel sneller dan Lipowitz

Door het nieuwe format van de ploegentijdrit kon Evenepoel alleen toekomen en lopen de verschillen met de andere klassementsmannen uiteen. Evenepoel pakte ook zestien seconden op zijn ploegmaat Florian Lipowitz. Die zal dat misschien hebben ingecalculeerd, maar zet Evenepoel zo toch niet de puntjes op de i richting het kopmanschap?

"Neen, daar ben ik niet mee bezig", zweert hij. We kunnen ons niet voorstellen dat het geen thema is in de hoofden van Evenepoel en Lipowitz, maar anderzijds wil je in een ploegentijdrit natuurlijk gewoon als ploeg een zo goed mogelijk resultaat rijden. "Ik heb mijn ding gedaan en reed het tempo dat ik vooraf opgelegd had gekregen."

Evenepoel blijft jagen op de gele trui

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Voorlopig wel nog altijd geen gele trui dus voor Remco Evenepoel. Die heeft hij in zijn carrière nog nooit kunnen dragen, toch niet in de Tour de France. Het lukte hem wel in de Dauphiné, of wat we nu de Tour Auvergne Rhône-Alpes noemen. Dat is een voorsmaakje, maar de jacht op le maillot jaune gaat voort. 

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