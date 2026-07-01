Cofidis haalt Belgische kopman binnen

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Cofidis haalt Belgische kopman binnen
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Michiel Coppens heeft met zijn 23 lentes nog een hele wielercarrière voor zich. Onze landgenoot maakt nu een grote stap in zijn carrière en trekt naar Cofidis.

Dat maakt het Franse team zelf bekend op zijn website. Michiel Coppens verlaat BEAT cc p/b Saxo en zal vanaf begin 2027 de kleuren van Cofidis verdedigen. Daar was hij in 2024 even aan de slag als stagiair en nam hij deel aan twaalf wedstrijden. Nu keert hij dus terug.

Coppens valt graag aan

Coppens is een renner die graag aanvalt en agressief koerst. Hij pakte dit jaar als kopman de zege in de GP Vermac en trok onder meer in de Bredene Koksijde Classic en de Brabantse Pijl ten aanval. Hij won in zijn carrière ook al de GP Slovenian Istria.

Vorig jaar kende hij een tegenslag. Hij kwam zwaar ten val en brak zijn bijbeen. Hij lag zo'n tien weken in het ziekenhuis, maar keerde volledig terug op niveau. Cofidis hield zijn herstel en vooruitgang - naar eigen zeggen - van dichtbij in de gaten en haalt hem nu dus (opnieuw) binnen.

De eerste aanwinst

Cofidis verlengde al de contracten van Clément Izquierdo, Sam Maisonobe, Valentin Ferron en Sylvain Moniquet. Coppens is de eerste nieuwe aanwinst voor komend seizoen.

Coppens zelf is verheugd over zijn transfer naar het ProTour-team. "Het is echt ongelooflijk om bij een ploeg als Cofidis te tekenen", zegt hij. "Het is een droom die uitkomt. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit de beste plek is om me als renner verder te ontwikkelen."

Raphaël Jeune

Ook algemeen directeur Raphaël Jeune is opgetogen. "Met groot genoegen verwelkomen we Michiel voor de komende twee seizoenen bij Cofidis", klinkt het.

"Hij zal een belangrijk onderdeel van onze ploeg vormen, met name in de klassiekers. Als Belgische renner kent Michiel alle nationale wedstrijden door en door, zoals hij onlangs bewees in de Baloise Belgium Tour en in andere wedstrijden door in de aanval te gaan."

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