Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

Remco Evenepoel mag grotendeels tevreden terugblikken, maar er was ook wel een verkeerde gok in de finale van de tweede Tourrit. Dat heeft Evenepoel zelf aangehaald in zijn reactie na afloop van de etappe in Barcelona.

Evenepoel stond aan de ploegbus van Red Bull VTM NIEUWS en Sporza te woord. "Ik ben nooit in de problemen gekomen. Bergop was het gevoel goed. Een mooi resultaat ook. Het was een soort tactiek om een klein gaatje te laten in de laatste bocht, in de hoop dat ze vooraan een beetje snelheid zouden verliezen en ik van achteruit kon komen."

Intenties Pogacar en Del Toro duidelijk

Evenepoel had dit zelf bedacht, maar zijn tegenstanders hadden natuurlijk ook een eigen aanpak in hun hoofd. "Ik zag meteen dat Del Toro en Pogacar meteen wilden doorgaan tot aan de meet. Dat was een inspanning van een minuut. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom." Het is altijd balen als het verschil niet heel groot is.

Desondanks aanvaardt Evenepoel de gevolgen van de gemaakte keuzes. "Ik heb een klein gokje genomen: soms is het de goede gok en soms niet. Vandaag was het jammer genoeg niet de goede gok. Het gevoel is goed, de resultaten zijn er. We hopen dat we zo kunnen verder gaan." Het positieve onthouden dus en dan weer verder gaan.

Eerlijke Evenepoel

Of gaat dit toch nog als een gemiste kans in het hoofd blijven spoken? "Ja, ik had kunnen winnen als ze stilvallen en ik van achteruit kan komen. Als ik in het wiel blijf, kan ik misschien ook winnen. Het was een tactiek die ik op één ronde voor het einde in mijn hoofd had. Het heeft niet geweldig uitgepakt", geeft Evenepoel ruiterlijk toe.

Er zijn natuurlijk wel dingen om zich aan op te trekken. "De ploeg was op de afspraak, op naar morgen. Het was jammer om zo kortbij te komen. Uiteindelijk strand ik op het wiel van zowel Del Toro als Pogacar. Gelukkig zijn er nog negentien etappes om nog iets te proberen, al zal ik dat niet elke dag doen." Ondankbare ereplaatsen vermijd je liever.



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Verdiende overwinning UAE

"Twee jaar geleden ben ik ook een paar keer tweede en derde geworden", weet Evenepoel nog. "Het is geen schande. Het was mooi om te zien dat ze het bij UAE zo hebben kunnen afmaken. Hun ploeg heeft de controle genomen zodra we het circuit opdraaiden. Het is een verdiende overwinning. Gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken."

De ereplaatsen uit de Tour de France van 2024 waar hij naar verwees, zijn de tweede plaats in Valloire en zijn vier derde plaatsen in Le Lioran, Pla d'Adet, Pateau de Beille en de slottijdrit in Nice. Daar stond tegenover dat hij al een eerdere tijdrit met aankomst in Gevrey-Chambertin had gewonnen, wat natuurlijk de specialiteit van Remco is.

Evenepoel lijkt in orde

Of hij vandaag had kunnen winnen, durven we te betwijfelen. De overmacht van Pogacar was zo groot dat hij zelf wel had gewonnen, als zijn ploegmaat Del Toro het niet had afgemaakt. Toch is deze prestatie van Evenepoel een opsteker. Toen hij in 2024 bewees dat er met zijn explosiviteit niets mis was, was dat een voorbode van een sterke Tour de France.