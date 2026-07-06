🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

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Wat zou Raymond Poulidor apetrots zijn geweest op de grote meneer die Mathieu van der Poel inmiddels is geworden. Mathieu heeft bijvoorbeeld al de gele trui gedragen in de Tour de France, iets wat zijn grootvader nooit lukte.

De documentaire Expect the Unexpected van Alpecin-Premier Tech besteedt ook aandacht aan de band tussen Van der Poel en Poulidor. Poulidor zag zijn piepjonge kleinzoon opgroeien en bijvoorbeeld sterke prestaties leveren in het veldrijden. Daarna is Mathieu ook nog kunnen uitgroeien tot een uitstekende wegrenner.

De Tour de France is misschien niet zijn favoriete wedstrijd om te rijden, maar dat betekent niet dat de koers hem koud laat. "De Tour heeft een speciale betekenis voor mij. Als kleine jongen ging ik vaak naar de Tour kijken om mijn grootvader te bezoeken. Hij was altijd aan de slag in de Tour", herinnert Van der Poel zich nog goed.

Mathieu vindt het jammer dat Poulidor hem nooit Tour zag rijden

Van der Poel betreurt één ding. Zelf maakte hij in 2021 zijn Tourdebuut, maar zijn grootvader overleed al in november 2019. "Jammer genoeg zag hij me nooit koersen in de Tour. Dat vind ik nog altijd zonde." Het is een bekentenis met een emotionele lading. "Hij zou zeker wel trots geweest zijn op wat ik bereikt heb", aldus Van der Poel.

Daar heeft Van der Poel gelijk in. In 2021 bracht hij bovendien een heel mooi eerbetoon aan zijn grootvader. "Bij mijn eerste deelname aan de Tour de France liepen de emoties meteen hoog op. In mijn eerste Tour miste ik de kans op de gele trui op de eerste dag, maar ik pakte 'm op de tweede dag. Zo pakte ik het geel nog op een betere manier."

Memorabele zege Van der Poel op Mûr-de-Bretagne

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Die zege van Van der Poel op de Mûr-de-Bretagne zal in Frankrijk altijd worden gekoesterd. Poulidor, de vader van Corinne en de schoonvader van Adrie, sprak tijdens zijn leven vaak zijn bewondering voor Mathieu uit. Ongetwijfeld zal Mathieu zijn grootvader altijd in zijn hart blijven dragen.

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