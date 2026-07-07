"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"
Foto: © photonews

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Is er een dokter in de zaal? Wellicht heeft Arnaud De Lie de voorbije dagen al op de raad van veel dokters kunnen rekenen. Misschien is er dan een tovenaar nodig die hem volledig gezond kan maken en een constant wielerseizoen kan laten afwerken.

De exit van Arnaud De Lie uit de Tour de France is de kroniek van een aangekondigde opgave. De tekenen van vertwijfeling waren er vanaf de dag voor de Tour-start. Een renner mist niet zomaar de prestigieuze ploegenpresentatie met de Sagrada Familia op de achtergrond. Een renner moet niet zomaar afstappen tijdens de verkenning van de ploegentijdrit.

De voorgeschiedenis van De Lie maakte het allemaal nog zorgwekkender. Twee dagen lang heeft hij eigenlijk voor de bezemwagen gereden. Het einde van de derde rit heeft hij niet gehaald. Bij Intermarché-Lotto zweren ze dat het wel beter ging met zijn herstel, maar dat de hete temperaturen het nog eens zoveel moeilijker maakten.

De Lie erg verzwakt

Met het oog op zijn gezondheid was het dus beter om af te stappen in de Pyreneeën. De Lie zelf reageert ontgoocheld. "Ik had maanden gewerkt om klaar te geraken voor de Tour de France en droomde van de massasprints. Mijn infectie heeft me erg verzwakt. In de hitte had ik simpelweg niet de benen om door te gaan."

Baptiste Veistroffer bleef eerst aan zijn zijde koersen, net zoals gisteren, tot De Lie hem zei om alleen verder te rijden. Hierdoor kon Veistroffer toch de tijdslimiet halen. Voor De Lie werd dat door de opeenvolging van de beklimmingen een onmogelijke opgave. Het enige wat ik kan doen is focussen om volledig te herstellen en sterker terug te komen voor de rest van het seizoen."

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Maagproblemen maken snel einde aan Tour van De Lie

Alleen moeten we toch stevige vraagtekens stellen bij de haalbaarheid van dat plan. Het is immers altijd wel wat met De Lie. Zijn Tour de France werd gefnuikt door maagproblemen, maar ook aan de Giro startte hij ziek. In de eerste grote ronde van het jaar moest De Lie eveneens afstappen na enkele problematische dagen.

Het is dus een exacte herhaling van dat scenario. De medische staf zal zeker naar behoren zijn werk doen, maar je kunt je ook de vraag stellen of er niet meer aan de hand is. Ligt het puur aan ziekte, of is het toch een soort van stress dat hem parten speelt, wetende dat hij in zijn ploeg de man is die voor de ritzeges moet zorgen.

De Lie maakt veel diepe dalen mee

Het probleem moet mogelijk eerder in die hoek gezocht worden, maar het is zeer de vraag of daarmee de kous af is. Sinds hij de stap gezet heeft naar het profwielrennen heeft De Lie nog nooit een constant seizoen kunnen afwerken dat strookt met zijn enorme capaciteiten. Zijn hele carrière is er één van hoogtepunten maar ook van diepe dalen.

Van bij analisten is er de vorige jaren ook veel kritiek gekomen op de Lotto-ploeg, maar is er iemand die de succesformule heeft voor de meest mysterieuze renner van het peloton? Dat valt zeer te betwijfelen. Potentiële koersgerelateerde oorzaken moeten nu tot op het bot uitgespit worden. Het zal heus niet alleen liggen aan het feit dat hij soms de boerderij mist. Of kan alleen het veranderen van ploeg De Lie redden?

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Arnaud De Lie

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