🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

Wout van Aert rijdt niet mee in de Tour de France, maar volgt de wedstrijd wel op de voet. De gebeurtenissen doen hem zelfs terugdenken aan een grote triomf die hij eerder in zijn carrière boekte in diezelfde Tour de France.

Zijn ploeg Visma-Lease a Bike heeft de ploegentijdrit in Barcelona gewonnen. Van Aert laat via zijn Instagram Stories weten dat hij enorm meeleeft met zijn werkgever, ook al is hij zelf niet aanwezig in de Tour de France. Zo deelde hij een filmpje van zijn winnende ploeggenoten tijdens de podiumceremonie in Barcelona, waar zij hun overwinning vierden.

Daarnaast heeft Van Aert een afbeelding gedeeld waarop twee ploegentijdritzeges van zijn ploeg in de Tour de France met elkaar worden vergeleken. Onderaan staat een beeld uit Barcelona in 2026. Daarop is Van Aert dus niet te zien, maar bovenaan staat een foto waarop hij wel prijkt. Het gaat namelijk om een afbeelding van Jumbo-Visma uit ‘Brussel 2019’.

Jumbo-Visma deed het uitstekend in Brussel in 2019

In de Tour de France van 2019 won Jumbo-Visma de ploegentijdrit in de Belgische hoofdstad. De Nederlandse formatie verkeerde toen al in feeststemming. Een dag eerder had Mike Teunissen de openingsetappe gewonnen. Het peloton bleef vervolgens nog een dag in Brussel om daar de ploegentijdrit af te werken.

Van Aert was toen een van de drijvende krachten bij Jumbo-Visma. De ploeg legde het parcours van 27,6 kilometer af in 28 minuten en 57 seconden en was daarmee twintig seconden sneller dan INEOS en 21 seconden sneller dan Deceuninck-Quick-Step. Van Aert steeg door die prestatie naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

Van Aert denkt nog eens terug aan prachtig moment

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Zijn toenmalige ploeggenoot Teunissen behield de gele trui. De prestatie van Visma-Lease a Bike in Barcelona deed Van Aert nog eens terugdenken aan dat prachtige moment van weleer. Hopelijk is hij er de volgende keer wel bij wanneer er opnieuw een belangrijke ploegentijdrit op het programma staat.