TDF LIVE: Alleen de man die De Lie bijstond heeft zin in de vlucht
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Reken maar dat Tim Merlier en Jasper Philipsen de Tourrit van vandaag hebben aangekruist. Het is immers de eerste sprintersrit in de Tour de France van 2026.
Veistroffer (Intermarché-Lotto) alleen voorop
Iedereen weet dat een massasprint zo goed als onvermijdelijk is vandaag en dat heeft zijn effect op de aanvalslust in het peloton. Alleen Baptiste Veistroffer van Intermarché-Lotto zag het blijkbaar zitten om in de ontsnapping te gaan. Bijgevolg rijdt de Fransman in zijn eentje voorop en dat zal hij wellicht voor een hele tijd doen.
Baptiste Veistroffer attacks from the start and leads alone Tour de France stage 5 ❤️🔥 pic.twitter.com/EpkWs5s7rH— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 8, 2026
Veistroffer is ook de man die Arnaud De Lie de voorbije dagen heeft bijgestaan tijdens diens calvarietochten. Nu mag Veistroffer dus alleen rijden. Het zal hem zo goed als zeker de prijs van de strijdlust opleveren op het einde van de dag.
Philipsen heeft goede herinneringen
Jasper Philipsen heeft ooit al in Pau gewonnen. Hij heeft dus goede herinneringen aan de aankomstplaats. ''De vermoeidheid was toen al iets meer aanwezig'', beseft Philipsen in zijn gesprek met Sporza. ''Het was ook een waaierrit.'' Een exacte herhaling van dat scenario zou dus sowieso niet uit de lucht komen vallen.
Over het parcours van vandaag maakt Philipsen zich minder zorgen. ''De klim mag ons normaal gesproken niet in de problemen brengen. Het is wel echt een vlakke rit. Er zijn een paar heuvels, maar we zouden genoeg getraind moeten zijn om dat te kunnen overleven. Op het einde krijgen we een lange, mooie rechte lijn. Ik denk dat we wel een mooie sprint kunnen zien.''
Van der Poel lead-out voor Philipsen en Merlier wil eenheid
"Met een goede dag mag de klim voor mij ook geen probleem zijn, maar die krijg je niet op bestelling", blikt Tim Merlier bij Sporza en NOS vooruit naar de eerste sprintersrit. "Laat ons hopen dat de sprintersploegen op één lijn zitten. Dat komt onze kansen alleen maar ten goede. Is dat niet het geval, dan ruiken anderen ook bloed." Merlier pleit dus voor eenheid. "Of ik de snelste ben? Daar mag je nooit vanuit gaan, dat moet je elke keer bewijzen. Het kan zomaar zijn dat een underdog ermee wegloopt. Het zal hectisch zijn en dat heb ik wel graag."
In het kamp van Alpecin-Premier Tech zullen ze Jasper Philipsen uitspelen als afwerker. "Als Van der Poel nog mee is, dan is hij de laatste man", verduidelijkt Christoph Roodhooft bij HLN. "Er zit absoluut al wat vermoeidheid in de benen. We weten dat Jasper dat ook aankan. Als er ploegen het vandaag extra lastig gaan maken, zullen we ons zeker niet laten doen."
Reken maar dat Tim Merlier en Jasper Philipsen de Tourrit van vandaag hebben aangekruist. Het is immers de eerste sprintersrit in de Tour de France van 2026.
De sprinters hebben enig geduld moeten opbrengen, na een ploegentijdrit, twee ritten voor punchers en klassementsmannen en een etappe voor de vluchters. Nu is het dus eindelijk aan de snelle mannen. In de rit van Lannemezan naar Pau, gekende start- en aankomstplaatsen, zit immers maar één gecategoriseerde beklimming.
Daar zou iedereen goed over moeten geraken: er lijkt dus weinig een massasprint in de weg te staan. Het is dus D-day voor mannen als Merlier en Philipsen, die in deze Tour toch niet al te veel kansen krijgen. Elke kans dient dus met beide handen gegrepen worden. Op papier zijn beide Belgen alvast de twee snelste mannen uit het peloton.
Girmay oogt gevaarlijk
Philipsen werd gisteren nog mee vooruit gestuurd om punten te sprokkelen voor het puntenklassement. Merlier gaat zeker niet aanvallen om zich daarmee bezig te houden. In de tussensprints hebben ze zich wel al een paar keer moeten verslikken in Biniam Girmay. De Eritreeër is dus zeker al een belangrijke concurrent voor de sprint in Pau.
🚲 Stage 5 / Étape 5 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2026
🚩 Lannemezan
🏁 @Ville_Pau
📏 158,3 km
⏰ 14:05 CEST > 17:46 CEST
⛰️ 1x3️⃣
💚 km 113,5#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/1AaBqVpVQN
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Ook Olav Kooij past in die categorie: hij toonde zijn snelle benen nog in de Baloise Belgium Tour en mocht dus toch mee naar de Tour de France in een ploeg die draait rond Paul Seixas. Daarnaast zal groenetruidrager Mads Pedersen zich zeker in de strijd gooien. Wie niet meer van start gaat, is Kelland O'Brien. De renner van Jayco AlUla was in rit 4 ruim 8 minuten buiten tijd.
Ontspannen Remco Evenepoel
Zonde van zijn inspanning. Er komt dus een opgever bij, nadat eerder onder meer Arnaud De Lie de Tour moest verlaten. Er wordt dus een meer ontspannen dag verwacht voor Remco Evenepoel. Dat was ook te merken, want volgens HLN maakte hij aan de bus van Red Bull tijd om handtekening uit te delen aan de fans.
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