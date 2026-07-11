🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels

Remco Evenepoel focust zich momenteel volop op de Tour de France. Onze landgenoot had gisteren na de rit met aankomst in Bordeaux echter tijd om de Rode Duivels aan te moedigen in hun wedstrijd tegen Spanje. Ook andere Belgische renners in de Tour leefden volop mee met onze nationale voetbalploeg.

Evenepoel beleefde gisteren een rustige dag na de zware bergrit over de Tourmalet. In de vlakke etappe naar Bordeaux kon hij de benen even laten ademen. We kregen dankzij Tim Merlier wel een vroeg Belgisch feestje.

Steun voor de Rode Duivels

De Rode Duivels zouden 's avonds hetzelfde proberen te doen. Ze kregen daarbij volop de steun van Evenepoel en andere Belgen in de ploeg en staf van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Op foto's en beelden op Instagram zien we hoe onder meer Evenepoel, Maxim Van Gils en ploegleider Klaas Lodewyck fel supporteren in de ploegbus. Een groot deel van de Belgische delegatie van de Duitse formatie had daarbij een truitje van de Rode Duivels aangetrokken.

Ook Lotto-Intermarché leeft mee

Ook bij Lotto-Intermarché leefde de wedstrijd volop en hadden ze hun mooiste truitje van de Duivels uit hun kast gehaald. Lars Craps, Liam Slock, Jenno Berckmoes, Lennert Van Eetvelt en zelfs de Nederlander Huub Artz pronkten met hun truitje.



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Het was tevergeefs. De Rode Duivels verweerden zich kranig in hun kwartfinale op het WK, maar moesten uiteindelijk met 2-1 het onderspit delven tegen de sterke Spanjaarden.