🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Remco Evenepoel focust zich momenteel volop op de Tour de France. Onze landgenoot had gisteren na de rit met aankomst in Bordeaux echter tijd om de Rode Duivels aan te moedigen in hun wedstrijd tegen Spanje. Ook andere Belgische renners in de Tour leefden volop mee met onze nationale voetbalploeg.

Evenepoel beleefde gisteren een rustige dag na de zware bergrit over de Tourmalet. In de vlakke etappe naar Bordeaux kon hij de benen even laten ademen. We kregen dankzij Tim Merlier wel een vroeg Belgisch feestje.

Steun voor de Rode Duivels

De Rode Duivels zouden 's avonds hetzelfde proberen te doen. Ze kregen daarbij volop de steun van Evenepoel en andere Belgen in de ploeg en staf van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Op foto's en beelden op Instagram zien we hoe onder meer Evenepoel, Maxim Van Gils en ploegleider Klaas Lodewyck fel supporteren in de ploegbus. Een groot deel van de Belgische delegatie van de Duitse formatie had daarbij een truitje van de Rode Duivels aangetrokken.

Ook Lotto-Intermarché leeft mee

Ook bij Lotto-Intermarché leefde de wedstrijd volop en hadden ze hun mooiste truitje van de Duivels uit hun kast gehaald. Lars Craps, Liam Slock, Jenno Berckmoes, Lennert Van Eetvelt en zelfs de Nederlander Huub Artz pronkten met hun truitje. 

Lees ook... Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

Het was tevergeefs. De Rode Duivels verweerden zich kranig in hun kwartfinale op het WK, maar moesten uiteindelijk met 2-1 het onderspit delven tegen de sterke Spanjaarden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Red Bull-BORA-hansgrohe
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

07:00
Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

14:00
TDF LIVE: twee op een rij voor Tim Merlier?

TDF LIVE: twee op een rij voor Tim Merlier?

15:29
Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

15:00
José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

12:30
Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

10:40
Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

12:00
Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

09:30
Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

19:00
Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen"

Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen"

11:30
José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

08:11
Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!"

Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!"

08:55
Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

16:30
Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

18:00
TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

17:16
Remco Evenepoel en Oumi Rayane spreken hun trots en liefde voor elkaar uit Naast de fiets

Remco Evenepoel en Oumi Rayane spreken hun trots en liefde voor elkaar uit

10/07
Eén concurrent voor plek 3 staat voor hem: deze goede of slechte zaken heeft Evenepoel gedaan in Pyreneeënrit Analyse

Eén concurrent voor plek 3 staat voor hem: deze goede of slechte zaken heeft Evenepoel gedaan in Pyreneeënrit

10/07
Red Bull-baas sust na rel, Remco krijgt gelijk uit andere hoek: ''Belachelijk, worden ze gecoacht door AI?''

Red Bull-baas sust na rel, Remco krijgt gelijk uit andere hoek: ''Belachelijk, worden ze gecoacht door AI?''

10/07
Axel Merckx gaat nauw samenwerken met Belgische WorldTour-ploeg

Axel Merckx gaat nauw samenwerken met Belgische WorldTour-ploeg

10/07
Materiaalkeuze van Vingegaard op Tourmalet doet stof opwaaien: "Niet echt verstandig"

Materiaalkeuze van Vingegaard op Tourmalet doet stof opwaaien: "Niet echt verstandig"

10/07
UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

10/07
1
Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21) Naast de fiets

Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21)

10/07
🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''

🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''

10/07
Scherpe Evenepoel stoort zich aan medevluchters en is zelfs boos op Lipowitz: "Dit zal besproken worden"

Scherpe Evenepoel stoort zich aan medevluchters en is zelfs boos op Lipowitz: "Dit zal besproken worden"

09/07
Sportieve baas geeft Remco deels gelijk en Vanmarcke optimistisch, maar De Cauwer en Nys brengen slecht nieuws

Sportieve baas geeft Remco deels gelijk en Vanmarcke optimistisch, maar De Cauwer en Nys brengen slecht nieuws

10/07
Wat een taferelen: Uijtdebroeks geeft over en ploeg verrast, Van Lerberghe reageert op zijn eigen exit

Wat een taferelen: Uijtdebroeks geeft over en ploeg verrast, Van Lerberghe reageert op zijn eigen exit

10/07
Na de uithaal: José ziet al drastische ingreep in nadeel Evenepoel en Sep voorspelt somber vervolg

Na de uithaal: José ziet al drastische ingreep in nadeel Evenepoel en Sep voorspelt somber vervolg

10/07
🎥 Afscheid in mineur: ex-gele trui geeft op na valpartij en breuk, dit is het keiharde verdict

🎥 Afscheid in mineur: ex-gele trui geeft op na valpartij en breuk, dit is het keiharde verdict

10/07
TDF LIVE: Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit

TDF LIVE: Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit

09/07
Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, deelt emoties van zwangerschap met ervaringsdeskundige Naast de fiets

Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, deelt emoties van zwangerschap met ervaringsdeskundige

09/07
UPDATE: Van Lerberghe en Uijtdebroeks geven op in zesde Tourrit

UPDATE: Van Lerberghe en Uijtdebroeks geven op in zesde Tourrit

09/07
🎥 Armstrong heeft hard verdict voor Van der Poel en Evenepoel: ''Hij is de tweede beste renner ter wereld''

🎥 Armstrong heeft hard verdict voor Van der Poel en Evenepoel: ''Hij is de tweede beste renner ter wereld''

09/07
Onthutsende mentaliteit ASO over renners die valpartijen riskeren blootgelegd: ''Echt pijnlijk''

Onthutsende mentaliteit ASO over renners die valpartijen riskeren blootgelegd: ''Echt pijnlijk''

09/07
Ploegleider Lodewyck wil niet weten van harde term die verwijst naar geschiedenis Evenepoel

Ploegleider Lodewyck wil niet weten van harde term die verwijst naar geschiedenis Evenepoel

09/07
Grote vragen over Van der Poel na gemiste kans voor Philipsen

Grote vragen over Van der Poel na gemiste kans voor Philipsen

09/07
Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

08/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tim Merlier Jasper Philipsen Jose De Cauwer Sep Vanmarcke Mathieu Van Der Poel Bert Van Lerberghe Axel Merckx Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Olav Kooij Tadej Pogacar Alex Molenaar Tom Boonen Thijs Zonneveld J. Philipsen Lance Armstrong Marc Reef Patrick Lefevere Thierry Gouvenou

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved