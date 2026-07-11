Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

Remco Evenepoel beleefde een goede eerste week in de Tour de France. Onze landgenoot stond er in de zware rit over de Tourmalet en werd vierde. Dat geeft hoop op een mooi eindresultaat. Volgens Johan Bruyneel mag onze landgenoot volop dromen.

Aan Tadej Pogacar was er niets te doen in rit zes, maar op de achtergrond toonde Remco Evenepoel zich een van de beteren. Hij moest aanvankelijk lossen, maar nam daarna het initiatief in de achtervolging op Jonas Vingegaard en reed uiteindelijk naar een knappe vierde plek. Dat is ook zijn huidige positie in het algemene klassement.

Plots was Evenepoel daar weer

Drie schamele seconden scheidden onze landgenoot momenteel van een virtuele derde plek. Onze landgenoot mag daardoor hopen op zijn tweede Tour-podium; in 2024 werd hij al eens derde. Johan Bruyneel zag Evenepoel op de Tourmalet afrekenen met demonen uit het verleden.

"In het verleden is dit een klim geweest waarop hij vaak brak, dat was vandaag allesbehalve het geval", vertelde hij eerder deze week in de podcast THE MOVE. "Plots was hij daar weer."

A tough day on the Tourmalet. 🥵🪽⛰️



Left it all out there today. Fighting for every meter.👊🏻🔥 pic.twitter.com/V1AI7qGvfV — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 9, 2026

Hij klimt weer zoals in 2024

Evenepoel koos voor een specifieke voorbereiding op de Tour. Na Luik-Bastenaken-Luik kwam hij niet meer in actie om zich louter te focussen op trainingen en hoogtestages. Hij verloor naar eigen zeggen ook vier kilo.



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“Hij is zelfs een kilo lichter dan hij ooit is geweest. Evenepoel moet heel blij zijn met dit resultaat. Plots klimt hij weer zoals in 2024. Ik kan geloven dat hij best wat stress kende in de aanloop naar de eerste echte bergrit", aldus Bruyneel, die het groots ziet. "Mocht er nu een tijdrit aankomen, is de kans groot dat hij tweede wordt."

Aftellen naar de tweede tijdrit

Op de tweede tijdrit (26,1 km) is het nog even wachten. Die komt er pas aan in de derde week op de zestiende dag van de Tour. Als Evenepoel er dan nog goed voor staat, moet hij in staat zijn om tijd terug te pakken op zijn belangrijkste concurrenten voor het podium. In 2024 won Evenepoel de eerste tijdrit en werd hij derde in de tweede race tegen de klok.