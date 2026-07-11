José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

Jasper Philipsen aast nog altijd op zijn eerste ritzege in deze Tour de France. De snelle man van Alpecin-Premier Tech pakte ook in Bordeaux naast de overwinning en moest tevreden zijn met de vijfde plek. Commentator en analist José De Cauwer was achteraf niet mals voor Philipsen.

Philipsen kreeg nochtans een mooie lead-out in Bordeaux. Mathieu van der Poel deed een lange kopbeurt, zodat Philipsen er daarna helemaal zou kunnen uitkomen. Dat draaide echter anders uit

Philipsen kwam er niet uit en werd overvleugeld door verschillende concurrenten, waaronder winnaar Tim Merlier. Hij eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats, een teleurstellend resultaat.

De Cauwer is scherp

Voormalig topveldrijder en commentator Sven Nys ziet dat het onze landgenoot momenteel aan verschillende zaken ontbreekt. "Bij de aanzet zie je onmiddellijk dat Philipsen de snelheid en de acceleratie niet heeft", vertelde hij in de analyse van de rit bij Sporza. "Het is niet zo dat hij te vroeg op kop komt. Bij de eerste aanzet zit er niet voldoende op."

Commentator José De Cauwer was iets harder. "Sprinten tegen Fernando Gaviria... Met alle respect voor Gaviria, maar als je daar geen afstand van neemt..."

Philipsen voelt zich niet goed in zijn vel

"Dan is dit niet de sprinter Philipsen die we vorig jaar de eerste rit (van de Tour) zagen winnen.", vervolgde De Cauwer. "Nu zit het er voorlopig niet in. Er is de warmte, het niet kunnen recupereren, hij voelt zich niet goed in zijn vel." Een fysiek euvel veegt hij wel van tafel. "Ik zou niet denken dat er conditioneel een probleem is."



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De Cauwer stipte daarna aan dat Philipsen onlangs wél goed was in de Balouse Belgium Tour. Daar won hij de slotrit en kaapte hij in extremis ook het eindklassement weg. De Cauwer denkt daarom dat Philipsen last heeft van de warmte, omdat hij niet voor de dag komt zoals normaal.

Vandaag krijgt Philipsen in principe een nieuwe kans in de zo goed als vlakke rit van Périgueux naar Bergerac. Hij hoopt zijn eerste ritzege in deze Tour te pakken.