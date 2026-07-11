Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."
Foto: © photonews
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Geen eerste zege voor Jasper Philipsen gisteren in de Tour de France. Onze landgenoot van Alpine-Premier Tech eindigde als vijfde in de zevende rit en bleef gefrustreerd achter. Manager Philip Roodhooft predikt rust.

Philipsen was in de rit naar Pau op woensdag blijven steken op de vijfde plaats en deed in Bordeaux niet beter. Alpecin-Premier Tech had de touwtjes in de sprint nochtans stevig in handen genomen. Het sprinttreintje leek gesmeerd te lopen, met Van der Poel die Philipsen perfect leek af te zetten.

Philipsen was echter niet bij machte om het verschil te maken. Hij zag Tim Merlier weglopen en strandde uiteindelijk op een teleurstellende vijfde plaats. De ontgoocheling was achteraf groot; het bewijs daarvan was de helm van Philipsen die bij de ploegbus door de lucht vloog.

Philipsen had niet goed geslapen

"Het zou pas erg zijn mocht Jasper niét ontgoocheld zijn", vertelde manager Philip Roodhooft achteraf aan Het Nieuwsblad. "Een helm is daar ook voor gemaakt (om impact op te vangen, red.), dus daar zit het probleem niet."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Uit data bleek dat Philipsen niet goed had geslapen. "We wisten wel dat hij niet opperbest uit de voorbije dagen is gekomen. Iedereen kan voor zichzelf nog wel voelen of hij al dan niet goed heeft geslapen, maar het bleek ook uit de data. Nu, herstel zal er zeker komen."

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Roodhooft panikeert niet

"Panikeren doen we sowieso niet", bleef Roodhooft rustig. "Jasper was vandaag niet goed genoeg, maar één van de komende dagen pakt hij wel zijn kans. De voorbije vier jaar heeft hij steeds een rit gewonnen in de Tour. Onze lead-out was vandaag ook heel goed."

Philipsen moet niet wanhopen, want vandaag krijgt hij in principe een nieuwe kans in de sprint. De rit van Périgueux naar Bergerac bevat twee cols van vierde categorie, maar die moet hij zonder problemen kunnen overleven.

Tien ritten in de Tour

Philipsen won in zijn carrière al tien ritten in de Tour de France. Zijn laatste ritwinst dateert van vorig jaar, toen hij de openingsrit won en het geel pakte. Na een val moest hij toen wel uit koers stappen in de derde rit.

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