José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

José De Cauwer is ook deze Tour de France op post als de vaste co-commentator van Sporza. Na de zevende rit had hij alleen maar lof voor deze Tour-Belg, die volgens hem "in plantrekkerij de beste van allemaal" is.

De Cauwer heeft het over Tim Merlier. De sprinter van Soudal Quick-Step sprintte in de rit van Hagetmau naar Bordeaux onbedreigd naar de zege. Het was een emotionele overwinning voor Merlier, die zo meteen de nul wegveegde voor ons land.

Er zat snee op bij Merlier

Na het wegvallen van loods Bert Van Lerberghe is de zege van Merlier een opsteker. Jasper Stuyven moet nu meer verantwoordelijkheid nemen in de sprinttrein van Soudal Quick-Step en de Leuvenaar dat met verve. Dat zag ook Sven Nys bij Sporza.

"Dat is een duo dat elkaar qua gevoel een beetje moet vinden. Het heeft lang geduurd voor elkaar echt vonden en dicht bij elkaar zaten", vertelde Nys. "En dan creëert Stuyven ook wel de opening, waardoor Merlier even de benen wat lucht kan geven. Als je dan ziet wat Merlier doet vanuit vierde of vijfde positie, daar zit snee op."

Merlier maakt het zeer mooi af

José De Cauwer had niets dan lof. "Hij is in de vlakke sprints en in plantrekkerij de beste van allemaal", klonk het over Merlier. "Je bent vol aan het rijden, je kijkt rechts en je ziet de trein van Philipsen. Hij zit daar tegen te wringen. Dat is sterk."

"Dat heeft een cruciale rol gespeeld", pikt Nys in. "Hij heeft in het verleden ook bewezen dat hij dat kan. En dan maakt Merlier het wel op een zeer mooie manier af."



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Groen interesseert hem niet

Merlier komt door zijn zege in Bordeaux uit op 134 in het puntenklassement. Daarmee is hij vierde in de stand. Het verschil met groene trui Mad Pedersen bedraagt zeventig punten. De Cauwer denkt niet dat Merlier daarmee bezig is.

"Het interesseert hem niet", denkt De Cauwer. "Het zou hem interesseren mocht het lukken, maar als je weet wat die lastige ritten nog zullen betekenen..." Vandaag kan Merlier alvast opnieuw mikken op de zege en de kloof met Pedersen verkleinen.