Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

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De kop is eraf voor ons land. Tim Merlier zorgde gisteren voor de eerste Belgische ritzege in de Tour de France. De sprinter van Soudal Quick-Step was in Bordeaux duidelijk de snelste in de massaspurt. Hij droeg zijn zege op aan een dierbare die gisteren overleed.