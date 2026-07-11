Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"
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De kop is eraf voor ons land. Tim Merlier zorgde gisteren voor de eerste Belgische ritzege in de Tour de France. De sprinter van Soudal Quick-Step was in Bordeaux duidelijk de snelste in de massaspurt. Hij droeg zijn zege op aan een dierbare die gisteren overleed.

Lorenz Lomme

Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

Merlier dacht na zijn zege aan Bertrand De Keyzer, die een belangrijke rol speelde toen hij jong was. Hij vocht tegen de tranen en vertelde dat De Keyzer op sterven lag. "Ik had hem voor de Tour nog aan de lijn", vertelde Merlier bij Vive le Vélo.

"Toen was hij nog vrij goed eigenlijk, maar we wisten dat het rap achteruit ging gaan. Hij is deze namiddag overleden, heb ik net vernomen."

"Het was een beetje onduidelijk deze ochtend hoe het ging met hem. Ik had nog een berichtje ontvangen. Het zat in mijn achterhoofd."

Merlier legde daarna uit wat De Keyzer precies heeft betekend. "Vanaf mijn tweede koers is hij begonnen met mij en mijn broer te brengen naar de koers, tot bij de nieuwelingen denk ik."

"We gingen naar de start met politiebegeleiding. Vroeger reden we altijd achter de crèmekar om een ijsje te eten. En nu is het met politiebegeleiding, daar kon hij wel nog mee lachen. Maar helaas is hij heengegaan."

De kop is eraf voor ons land. Tim Merlier heeft vandaag voor de eerste Belgische ritzege gezorgd in de Tour de France. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step was duidelijk de snelste in de massaspurt. Hij droeg zijn zege op aan een dierbare die op sterven ligt.

Alpecin-Premier Tech leek de sprint nochtans in handen te nemen. Mathieu van der Poel deed een lange kopbeurt voor Jasper Philipsen, maar die was niet bij machte om het verschil te maken. Søren Wærenskjold (Uno-X) leek het Belgische feestje nog even te verpesten, maar dan was daar Tim Merlier.

De spurtbom van Soudal Quick-Step schoot als een komeet naar voren en pakte de vierde Tour-etappe in zijn carrière. Dat heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad, gaf hij achteraf toe.

Merlier bedankt zijn team

"Goh", wordt Merlier geciteerd door Sporza. "Ik weet niet waar ik begonnen ben aan mijn sprint. Het was een boeltje om mijn positie te halen."

"Ik haal het dankzij mijn team. Ze hebben geweldig gewerkt. Na al het werk van eergisteren en vandaag ... Wij waren met Alpecin-Premier Tech het enige team dat gereden heeft. Ik ben blij dat een andere ploeg niet wint."

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Een emotionele zege

"Dit doet heel veel deugd. De eerste kans was niet perfect verlopen en gisteren verloor ik Bert (Van Lerberghe). Dat maakte het extra moeilijk. Ik wist dat ik met Jasper (Stuyven) een hele goeie man had, maar zonder Bert was het wat zoeken. Dat heb ik gevoeld. Met zijn brede schouders maakt hij vaak makkelijk wat ruimte."

Het was een emotionele zege voor Merlier. "De man die mijn broer en mij sinds mijn 12e naar de koers gevoerd heeft, ligt op sterven. Deze is voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft", vocht hij tegen de tranen.

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