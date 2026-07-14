Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

Eddy Merckx (81) is voor velen nog altijd de beste wielrenner aller tijden. Onze landgenoot werd al vaak in de bloemetjes gezet voor zijn indrukwekkende carrière, maar 'Rapha Films' komt nu met een "volstrekt onvoorspelbaar" eerbetoon.

Het wielermerk maakt op zijn website bekend dat het een documentaire zal uitbrengen over het Belgische wielericoon. Die draagt de titel '525: The Unstoppable Eddy Merckx'. Het getal 525 verwijst naar het aantal zeges van Merckx in zijn carrière.

Een onsterfelijke nalatenschap

Rapha Films beschrijft de documentaire als "volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd. Het is een nalatenschap die voor altijd zal voortleven en die alleen door degenen die het dichtst bij hem stonden in de juiste context kan worden geplaatst."

Het Engelse merk laat zoon Axel aan het woord. "We wilden een film maken over mijn vader, niet alleen over de wielrenner die de wereld al kent, maar ook over de mens achter al die prestaties. […]"

"Er waren veel mensen die we hoopten te kunnen interviewen, maar mijn moeder horen praten in de film was waarschijnlijk de grootste triomf van allemaal, omdat ze heel lang alle interviews heeft geweigerd."

In Londen en Brussel

Verschillende bekende namen komen aan het woord in de documentaire, waaronder Bradley Wiggins, Roger De Vlaeminck, Lotte Kopecky, Ernesto Colnago en Mark Cavendish.





De documentaire zal in première gaan tijdens een evenement in Londen (30 juli) en daarna ook worden vertoond in Brussel (12 augustus). In onze hoofdstad moet u daarvoor in Cinema Galleries zijn, in de Koninginnegalerij. Merckx zal in Brussel zelf aanwezig zijn.