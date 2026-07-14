Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"
Mathieu van der Poel rijdt dezer dagen rond op een roze wolk. De voormalige wereldkampioen maakte onlangs bekend dat hij en zijn partner Roxanne Bertels in blije verwachting zijn, wat hem vleugels gaf om de negende rit van de Tour te winnen. Voor de tiende etappe sprak hij over de zwangerschap.
Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"
Van der Poel maakte op Instagram bekend dat hij en Bertels een dochtertje verwachten. "Het is altijd speciaal om een rit in de Tour te winnen, zeker met mijn 2 meisjes aan de finish", schreef hij na de negende rit, die hij won.
Voor de start van de tiende etappe van de Tour kwam MVDP nog eens terug op die bekendmaking. Tijdens de negende etappe was hij er uiteraard al van op de hoogte dat hij een dochtertje verwachtte.
"Ik heb er geen moment bij stilgestaan in de finale", klonk het bij VTM Nieuws. "Toen ik de sprint aanging was ik heel gefocust op etappewinst. We wisten het geslacht al een paar dagen. Maar het is leuk nieuws. Het belangrijkste is dat ze gezond is."
Mathieu van der Poel rijdt dezer dagen rond op een roze wolk. De voormalige wereldkampioen maakte onlangs bekend dat hij en zijn partner Roxanne Bertels in blije verwachting zijn, wat hem vleugels gaf om de negende rit van de Tour te winnen. Gisteren kwam hij met meer heuglijk nieuws.
Van der Poel voerde in de negende etappe van de Tour een mooi nummertje op. Hij toonde zich de hele dag aanvalslustig, voerde als vluchter mee de forcing voorin en maakte het meesterlijk af in de sprint. Medevluchters Tobias Johannessen, Tom Pidcock en Alex Baudin waren eraan voor de moeite.
Van der Poel onthult geslacht
De zege deed het geplaagde Alpecin-Premier Tech duidelijk deugd na enkele teleurstellende sprints. Van der Poel gaf zichzelf en zijn ploeg een mooie reden om te vieren in aanwezigheid van Roxanne Bertels, zijn zwangere vriendin. Het koppel is nu nog wat meer aan het feest.
Op Instagram maakt Van der Poel met een subtiele knipoog bekend wat het geslacht is van "bébé VDP". "Het is altijd speciaal om een rit in de Tour te winnen, zeker met mijn 2 meisjes aan de finish", schrijft hij bij een foto van zijn ritzege in deze Tour.
Januari 2027
Van der Poel en Bertels verwachten dus een dochtertje. Bertels is uitgerekend voor januari 2027. Van der Poel zal nu mogelijk nog wat meer op een roze wolk rondrijden.
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