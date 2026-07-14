Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

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Mathieu van der Poel rijdt dezer dagen rond op een roze wolk. De voormalige wereldkampioen maakte onlangs bekend dat hij en zijn partner Roxanne Bertels in blije verwachting zijn, wat hem vleugels gaf om de negende rit van de Tour te winnen. Voor de tiende etappe sprak hij over de zwangerschap.