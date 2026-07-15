'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

Er staan heel wat veranderingen op til bij Lotto-Intermarché. De Belgische ploeg ziet na dit seizoen verschillende pionnen vertrekken en lijkt zich daarom nu volop te gaan mengen op de transfermarkt. Deze namen staan naar verluidt op het verlanglijstje.

Arnaud De Lie heeft een aflopend contract en trekt naar Tudor. Met Lennert Van Eetvelt verliest de ploeg ook een tweede kopman; de klimmer trekt naar NSN.

Daarnaast zijn ook Liam Slock, Georg Zimmerman en Cedric Buellens op weg naar de uitgang. Zij trekken volgens Het Laatste Nieuws naar respectievelijk Bahrain-Victorious, Lidl-Trek en NSN.

Lotto-Intermarché vulde de kern voor volgend seizoen al aan met Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Stan Dewulf (Decathlon - CMA CGM) en Juan Molano (UAE).

Nu zou volgens HLN ook kersvers Belgisch kampioen Rune Herregodts op de verlanglijst staan. Herregodts heeft een aflopend contract bij UAE en kan dus gratis de overstap maken. Alpecin-Premier Tech zou afgehaakt zijn in het dossier, maar er zijn nog twee buitenlandse ploegen die belangstelling tonen.

De Franse markt

Door de aanwezigheid van Intermarché als co-naamsponsor worden de pijlen ook gericht op de Franse markt. In die context worden Guillaume Martin en Clément Venturini genoemd als mogelijke versterkingen.





Beide Fransmannen zijn bezig aan een degelijk seizoen bij respectievelijk Groupama-FDJ en Unibet Rose Rockets. Lotto-Intermarché zou de drie dossiers nog voor het einde van deze Tour willen afronden.