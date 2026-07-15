Naast de fiets Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel
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Remco Evenepoel weet dat hij veel steun en liefde krijgt van het thuisfront, voornamelijk van Oumi. Dat kan hij onthouden als hij aan het afzien is tijdens de Tour de France.

Dat is nogmaals gebleken uit een reactie van zijn echtgenote op een Instagrampost van Evenepoel, over die Tour de France. Hij had op zijn eigen kanaal enkele foto's gedeeld van de tiende etappe in de Tour. ''We blijven altijd pushen'', verzekert Remco zijn volgers. ''Een tweede plaats in Le Lioran.'' Dat resultaat dankt hij aan een sterke sprint.

Dat is aan de aankomst wel een wapen tegenover de meeste andere klassementsmannen. De voorwaarde is dan wel dat Evenepoel gelijktijdig met hen toekomt. Het heeft hem in elk geval toegelaten om zijn beste resultaat tot dusver te realiseren in de Tour de France van 2026. In de eerste rit in lijn naar Barcelona was hij al derde geworden.

Oumi heeft dus ook gereageerd op de meest recente prestatie van haar Remco in de Tour. ''Vechter'', schrijft ze, met een hartje er achteraan. Zo laat ze weten dat hij nog altijd op haar liefde kan rekenen en looft ze de vechtust van haar man. Die strijdvaardigheid moet Evenepoel inderdaad wel aanspreken in de Tour de France.

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Evenepoel moest na een moeilijker moment een achterstand goedmaken en kon na een sterke afdaling nog terugkeren en naar een tweede plaats sprinten. Oumi is duidelijk onder de indruk van de vechtlust van Remco. Die zal in het vervolg van de Tour zeker van pas komen. Oumi zal het allemaal wel op de voet blijven volgen.

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