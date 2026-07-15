TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

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Na de pittige bergetappe van gisteren mocht het Tour-peloton vandaag op adem komen in de eerste van twee sprintersritten. Soren Waerenskjold toonde zich de snelste voor Kooij en Philipsen. Onze landgenoot werd later wel gedeclasseerd.