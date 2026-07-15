TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid
Na de pittige bergetappe van gisteren mocht het Tour-peloton vandaag op adem komen in de eerste van twee sprintersritten. Soren Waerenskjold toonde zich de snelste voor Kooij en Philipsen. Onze landgenoot werd later wel gedeclasseerd.
TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid
De sprint in Nevers kreeg nog een zure nasmaak voor Jasper Philipsen. Onze landgenoot werd derde, maar werd na de rit gedeclasseerd door de jury.
Die bekeek de beelden en oordeelde dat Philipsen in de fout ging bij een contact met Pavel Bittner van Picnic PostNL. Als we de beelden erop nagaan, zien we dat beide renners wel degelijk in contact komen, maar van een duw of iets dergelijks was geen sprake.
De jury was echter streng. Philipsen werd teruggezet naar de 109e plaats. Hij leek daardoor dure punten te verliezen in de strijd om de groene trui, maar de jury kwam na overleg alsnog terug op haar beslissing. Een rollercoaster.
🤩 The joy of a first victory in the Tour de France!— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
🤩 La joie d'une première victoire sur le Tour de France ! #TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/woJPLSBgue
TDF LIVE: Søren Waerenskjold stooft Kooij en Philipsen een peer!
De koplopers werden zoals verwacht gegrepen, waardoor we de verwachte massasprint kregen in Nevers. Cees Bol ontregelde de boel met een late uitval, maar hij kon zijn inspanning niet volhouden.
Søren Waerenskjold profiteerde van de chaos en ging van ver aan. Hij nam een grote voorsprong en kon net genoeg overhouden om Olav Kooij en Jasper Philipsen achter zich te houden.
Tim Merlier deed niet mee en speelde geen rol van betekenis voor de zege. Hij eindigde vijftiende in wat de snelste rit in lijn ooit is in de Tour.
🏆 Soren Waerenskjold, the new Duke of Nevers!— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
🏆 Soren Waerenskjold, nouveau Duc de Nevers !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/mQUgkg2q96
TDF LIVE: voorsprong van kopgroep slinkt, alles wijst op een sprint
Geen Julian Alaphilippe meer in de kopgroep. Op het tweede klimmetje van vierde categorie moest de Fransman lossen. Dat betekent dat Anthon Charmig, Nelson Oliveira en Mathis Le Berre voorin overblijven. Alaphilippe moest er daarna ook af in het peloton.
De voorsprong van de drie koplopers is ondertussen teruggelopen tot 42 seconden. Er moet nog iets minder dan 19 kilometer worden afgelegd. Alles wijst er dus op dat we de verwachte sprint krijgen.
Tim Merlier, Jasper Philipsen en Olav Kooij zijn de mannen om in de gaten te houden. Wie haalt het? Of krijgen we een verrassing?
Still three brave riders at the front! 💪— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
Toujours trois courageux à l’avant ! 💪#TDF2026 pic.twitter.com/JHZfCUsL8Q
TDF LIVE: kopgroep krijgt anderhalve minuut van peloton
Anthon Charmig, Nelson Oliveira, Julian Alaphilippe en Mathis Le Berre blijven voorlopig voorop. Het kwartet heeft met 66 kilometer te gaan een voorsprong van 1 minuut en 27 seconden.
Het peloton laat de vluchters dus opnieuw niet te ver weglopen. Het lijkt stilaan een trend te worden in deze Tour. Tim Merlier is vandaag een van de topfavorieten, maar kende gisteren een moeilijke dag. Het is afwachten hoe goed hij hersteld is.
"Positionering wordt weer belangrijk. Het zal supersnel gaan in de laatste kilometer", vertelde de Oost-Vlaming voor de start alvast bij Sporza.
😅 That’s right, Kevin – after teasing Remco, it’s only fair!— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
😅 Et oui Kevin, après avoir chambré Remco c'est de bonne guerre !#TDF2026 pic.twitter.com/OkHcJnUyaW
TDF LIVE: Philipsen pakt 10 punten aan tussensprint
Het eerder genoemde viertal rijdt nog altijd voorop en passeerde als eerste bij de tussensprint. Mathis Le Berre (TotalEnergies) was de snelste en pakte de volle buit.
Het was daarna vooral uitkijken naar het peloton en de snelle mannen die meestrijden om de groene trui. Jasper Philipsen haalde het voor Max Kanter en groene trui Mads Pedersen. Onze landgenoot loopt zo twee puntjes in op de sterke Deen. Het verschil tussen de twee is momenteel wel 86 punten.
Ondertussen hebben we de Côte de Billionnière (1 km lang aan 5,8%) achter de kiezen. Anthon Charmig (Uno-X) kwam als eerste boven van de vluchters. Het peloton volgt met nog iets meer dan 113 kilometer te gaan op 1 minuut en 14 seconden.
🥁 Marco Frigo is leading the peloton and keeping the breakaway in check. The gap is no more than 1'15''.— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
🥁 Marco Frigo mène le peloton et refroidit les ardeurs de l'échappée. L'écart ne dépasse pas 1'15''.#TDF2026 pic.twitter.com/O0mMeA4pnQ
TDF LIVE: Mathieu van der Poel schudt meteen aan de boom, Alaphilippe springt weg
Mathieu van der Poel lijkt er zin in te hebben vandaag. De Nederlander trok zowaar meteen in de aanval. Daarna probeerden ook ploegmaats Jonas Rickaert en Tim Marsman het. Een opmerkelijke tactiek van Alpecin-Premier Tech, dat normaal gezien alles op Jasper Philipsen zet in een etappe als deze.
Niet veel later schudde Van der Poel nog eens aan de boom. Hij kreeg dit keer Valentin Paret-Peintre, Magnus Cort, Matis Louvel en Aaron Gate mee. Het vijftal werkte echter niet goed samen en werd snel ingerekend.
Kort daarop sprong een viertal weg. Anthon Charmig, Nelson Oliveira, Julian Alaphilippe en Mathis Le Berre hebben een kleine voorsprong van tien seconden. Zo wordt er meteen volop gekoerst.
💪 Mathieu van der Poel is setting the pace early in the stage, this time followed by Valentin Paret-Peintre.— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
💪 Mathieu van der Poel anime ce début d’étape, cette fois suivi par Valentin Paret-Peintre.#TDF2026 pic.twitter.com/Zc0fRT8aHo
Na de pittige bergetappe van gisteren mag het Tour-peloton vandaag op adem komen in de eerste van twee sprintersritten. Wie toont zich deze keer de snelste?
De elfde etappe van de Tour de France voert het peloton van Vichy naar Nevers. Hij is 161,3 kilometer lang en bevat 1400 hoogtemeters. Geen onoverkomelijk dagje dus voor de sprinters, die in normale omstandigheden om de zege zullen strijden.
Twee cols van vierde categorie
Na een tussensprint in Saint-Pourçain-Sur-Sioule moeten de renners aan de bak op de Côte de Billionnière. Deze beklimming van vierde categorie is 1 kilometer lang en stijgt met een gemiddeld percentage van 5,8%.
Daarna volgt een overwegend vlak stuk tot aan de laatste col van de dag, de Côte de Billy-Chevannes (1,4 km aan 5%). Vervolgens is het van de top nog zo'n kleine 40 kilometer tot aan de finish in Nevers.
Merlier, Philipsen of Kooij?
Tim Merlier beleefde gisteren een zware dag in het Centraal Massief. Als hij voldoende hersteld is, is hij de grote favoriet om ook deze sprint te winnen. Dat zou dan de derde zijn in deze Tour voor de snelle man van Soudal Quick-Step.
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Jasper Philipsen won in deze Tour nog geen enkele rit. Brengt onze landgenoot van Alpecin-Premier Tech daar vandaag verandering in? En wat kan Olav Kooij, de snelle man van Decathlon - CMA CGM? Dit en nog veel meer in de elfde rit van de Tour.
🚲 Stage 11 / Étape 11 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2026
🚩 Vichy
🏁 Nevers
📏 161,3 km
⏰ 13:50 CEST > 17:40 CEST
⛰ 2x4️⃣
💚 km 27,8#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/9SgQW1KoP5
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