Naast de fiets Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts
Foto: © photonews
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Wout van Aert en Victor Campenaerts hadden samen veel plezier kunnen maken in de Tour, als die eerste geen verstek moest geven. Niet iedereen is meteen mee als Campenaerts zijn humoristische kant bovenhaalt, maar Van Aert wél.

Van Aert laat alleszins blijken dat hij een bepaald antwoord van Campenaerts in de mixed zone wel kon waarderen. Er zijn al wat kritische opmerkingen gekomen over het feit dat Campenaerts heel korte, haast onzichtbare sokken draagt. Niet iedereen vindt dat een mooi zicht. Campenaerts begon er in een interview zelf over.

Van Aert deelde het videofragment van Sporza via zijn eigen Instagram Stories. Campenaerts vertelde in het fragment dat hij iets speciaal had voorbereid. Plots kwam hij met de volgende quote voor de dag: ''Smaken verschillen, twisten bestaan, ik ben wie ik ben en jij kunt op uw kop gaan staan.'' De VRT-journalist van dienst was niet meteen mee.

''Oei, niet optimaal voorbereid. Ze gaan het wel zeggen op de redactie '', stelt Campenaerts hem met een glimlach gerust. Vervolgens wordt in het videofragment via een flashback getoond waar die uitspraak vandaan komt. Het is een uitspraak die ooit gedaan werd door het personage Alain Vandam in de komische VRT-reeks Het Eiland.


Het is niet de eerste keer dat een link met dit programma opduikt in de omgeving van Van Aert. Zijn goede vriend en voormalige ploegmaat Tiesj Benoot is een grote fan van het programma. Van Aert is dus wel vertrouwd met bepaalde uitspraken die in de reeks zijn gedaan. Vandaar wellicht zijn appreciatie voor het feit dat Campenaerts er nu mee op de proppen kwam. 

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