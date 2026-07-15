'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

De Tour de France werd de laatste dagen getekend door verschillende klachten over de rennershotels. Verschillende ploegen waren niet te spreken over de accommodatie waarin ze moesten slapen. Onder meer Uno-X Mobility en Alpecin-Premier Tech toonden zich ontevreden.

Uno-X Mobility gooide beelden online die niets aan de verbeelding overlieten. De Noorse formatie had het op de rustdag duidelijk niet getroffen met zijn hotel in Le Lioran; sommige renners besloten zelfs buiten te overnachten. Ploegleider Stig Kristiansen ging bij Het Nieuwsblad dieper in op de kwestie.

Kristiansen verwacht geen 5-sterrenhotels

"Twee jaar geleden sliepen we al in hetzelfde hotel", herinnerde Kristiansen zich bij de krant. "Ik noemde het toen een van de slechtste plaatsen waar je kan overnachten. Hopelijk wordt dit van de lijst geschrapt voor de toekomst."

Aan de hoge verwachtingen zal het niet liggen. "We verwachten geen 5-sterrenhotels, hoor. We willen gewoon een degelijk, proper hotel. En zeker op een rustdag, als je er twee nachten moet blijven."

"Nu sliepen we op de berg waar we de dag nadien zouden aankomen. Tot drie uur ’s nachts was het er feest. Met al dat lawaai was het onmogelijk om er te slapen."

Een boze Mathieu van der Poel

Ook Alpecin-Premier Tech was een van de gedupeerde ploegen. Adrie van der Poel deed zijn beklag. Ook zijn zoon was volgens Kristiansen not amused, toen hij nieuws vernam over organisator ASO.



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"Mathieu van der Poel was super boos toen hij te weten kwam dat de mensen van de organisatie in een mooi chateau sliepen."

Tourbaas Christian Prudhomme reageerde al op de hele hetze, maar echte maatregelen lijken er voorlopig niet aan te komen. Zo blijft het wielrennen op het vlak van accommodatie toch wat achterop hinken. Al probeert Prudhomme er in de Tour wel voor te zorgen dat alle teams op het einde van hetzelfde aantal hotelsterren hebben kunnen genieten.

In schril contrast met het WK voetbal

De problemen met de hotels in de Tour staan in schril contrast met bijvoorbeeld het WK voetbal. Daar kunnen de deelnemende ploegen zelf hun accommodatie regelen en zitten ze bijgevolg vaak wél uitstekend gelogeerd. In de Tour is het ASO die de accommodatie regelt aan de hand van een soort loterij.