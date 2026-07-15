Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''
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Inmiddels trekt de Tour-karavaan weer verder, maar Adrie van der Poel schetst de omstandigheden op de eerste rustdag en laat daarbij niets aan de verbeelding over. Het blijft onvoorstelbaar dat wielerploegen hier anno 2026 nog mee geconfronteerd worden.

Er zijn al wat verhalen naar buiten gekomen over slechte hotels voor de renners op de rustdag. Met zo'n hitte is dat allesbehalve wenselijk. ''We hebben zelf matrassen mee en hebben mobiele airco's, maar er waren nog veel meer dingen niet in orde'', zegt Adrie van der Poel bij In De Leiderstrui over het hotel waar Alpecin-Premier Tech verbleef.

''Schimmel, kakkerlakken, het eten voor de stafleden... Eten wordt geregeld vanuit de ploeg voor de renners, maar niet voor hen.'' Beelden van renners van Uno-X die buiten op het terras sliepen, gingen viraal. Zij waren niet de enigen die dit deden. ''Ik heb de beelden van Uno-X niet gezien, maar er hebben bij ons ook renners buiten geslapen. 

Adrie van der Poel laakt slechte hotels

''De locatie van hotels is vaak goed, maar die van de rustdag was verouderd, verroest en in mijn kamer zat er schimmel onder het bed. Dit heeft niets met een eerlijk speelveld te maken, sommige hotels zijn gewoon slecht'', spreekt Van der Poel zich duidelijk uit over de kwestie. Ongelooflijk dat dit nog altijd zo'n grote problematiek is.

Het probleem is vooral dat er geen brede waaier aan goede mogelijkheden is doorheen Frankrijk. ''Als je geen goede hotels kan vinden, kun je beter een andere plek zoeken voor een rustdag. Het is niet goed voor de moraal van renners, zo wil je niet drie weken slapen.'' Dat is immers de duur van een grote ronde zoals de Tour.

Zege Mathieu verzacht de zeden


Ondanks die moeilijke omstandigheden hebben ze bij Alpecin-Premier Tech wel al een slag thuisgehaald door de ritzege van Mathieu van der Poel in de negende rit. Mathieu lijkt ook steeds meer met de zwangerschap van Roxanne in het hoofd te zitten. Daarnaast groeit Ramses Debruyne stilaan uit tot een Tour-revelatie.

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Adrie Van Der Poel

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