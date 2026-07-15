Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

Remco Evenepoel heeft weer heel helder gesteld hoe hij de zaken ziet. Hij roept op om vooral positief te zijn. Twee klassementsmannen moeten het bij hem wel ontgelden.

Evenepoel toonde verschillende gezichten in de finale van de tiende rit en reageerde bij VTM NIEUWS en Sporza. ''Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar ik ben blijven mijn tempo rijden en blijven vechten. Die snokken waren ambetante tempowisselingen. Uiteindelijk had ik misschien even moeten doorbijten om in het wiel te blijven.''

Evenepoel reed eens te meer een uitstekende afdaling en kon zo terugkeren. ''We gingen zo hard mogelijk rijden om te proberen Tadej Pogacar terug te halen, maar ik denk dat hij nog iets had overgehouden voor de laatste drie kilometer. Aan die mannen van Lidl-Trek hebben we weer niet veel gehad'', sneert Remco richting Ayuso en Skjelmose.

Evenepoel wil geen negativiteit

Die stelden zich weer passief op. Evenepoel zelf spurtte met overtuiging naar de tweede plek. ''Ik ken de sprint van twee jaar geleden. Het was beter om vroeg aan te gaan om een gaatje te creëren. Ik hoop dat het typisch Belgische, om het negatieve eruit te halen, niet naar boven komt. We moeten vooral positief zijn'', is zijn oproep aan het thuisfront.

Evenepoel vindt zichzelf bergop zeker niet minder dan vroeger en pakte tijd op Jonas Vingegaard. ''Ik hoor dat hij loste op het einde, dan was hij slechter dan ik. De grootste verliezer van de dag is Del Toro, maar hij kan nog sterk komen opzetten. Ik geef mezelf negen op tien. Als ik niet gelost had in de vallei, had ik tien op tien gezegd.''

Tijdwinst tegenover Vingegaard en Del Toro

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Evenepoel heeft in de bergritten al een paar keer moeten lossen, maar kan ook rekenen op een goede sprint en afdaling. Als dat ertoe leidt dat hij zoals in de tiende rit 12 seconden pakt op Vingegaard en 59 op Del Toro, plus bonificaties, dan mag Remco inderdaad in de eerste plaats positief zijn.