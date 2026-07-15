Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

UAE Team Emirates-XRG heeft de Tour momenteel in een stevige houdgreep. De ploeg van gele trui Tadej Pogacar domineert en geeft de concurrentie geen duimbreed ruimte. Dat wordt echter niet door iedereen gesmaakt. Pogacar wordt af en toe uitgefloten, maar komt nu met een oproep voor de fans.

Pogacar pakte gisteren nog eens stevig uit in de rit naar het skioord Le Lioran. In 2024 zag hij Jonas Vingegaard daar nog spectaculair terugkeren, maar dit jaar duldde de Sloveen geen tegenspraak. Hij pakte zijn derde ritzege in deze Tour en is goed op weg naar de vijfde eindzege in zijn carrière. Dat zint echter niet iedereen.

Iemand uitjouwen is dom

In zijn flashinterview na de tiende rit onthulde de meervoudige Tourwinnaar dat hij uitgefloten was door sommige fans. Hij liet het echter niet aan zijn hart komen en gaf aan er meer kracht uit te halen. Op zijn persconferentie gaf hij later ook aan zich te spiegelen aan tennislegende Novak Djokovic en zijn goede mentaliteit.

Voor de start van de elfde rit met aankomst in Nevers kwam Pogacar bij onder meer Sporza nog eens terug op het boegeroep. "We halen er extra motivatie uit, maar zo zit sport in elkaar", zegt hij. "Het is dom om iemand uit te jouwen als het peloton passeert, want de renners weten niet tegen wie dat gericht is. Zo jouw je iedereen uit."

Tadej Pogacar is riding alone at the front! The Vingegaard-Seixas-Evenepoel group is 20" behind, and the Del Toro group is 40" behind.



Tadej Pogacar fait la course seul en tête ! Le groupe Vingegaard-Seixas-Evenepoel pointe à 20" et le groupe Del Toro à 40". #TDF2026 pic.twitter.com/N95Tos6VEs — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026

Ook Vingegaard maakte het mee

Jonas Vingegaard, zijn grote rivaal, weet wat Pogacar doormaakt. "Ik heb het zelf ervaren in 2023 en dat is niet fijn", vertelt de Deen. "Ook ik heb het boegeroep gehoord en in de sport mag je zoiets niet aanvaarden. Het gebeurt dat je niet voor iemand supportert, maar dan hoef je die persoon nog niet te beschimpen."



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Waarna hij een duidelijke boodschap meegaf aan de fans. "Waarom zou je een sportevenement bijwonen om boe te roepen? Moedig de sporters aan en wees gelukkig. Anders blijf je maar thuis."

Ook Juan Ayuso (Lidl-Trek) liet zich voor de start uit over de kwestie. De Spanjaard zegt dat hij het niet fair vindt, omdat UAE gewoon probeert te winnen en dat is wat iedereen zou doen in hun situatie.

Dominantie is van alle tijden

Dominantie in de koers is van alle tijden en lokt soms extreme reacties uit bij de fans. Dat ondervond Eddy Merckx en nu dus ook Tadej Pogacar. De Sloveen laat het momenteel goed van zich afglijden en blijft zich focussen op zijn sportieve doelen.