Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

UAE Team Emirates-XRG heeft de Tour momenteel in een stevige houdgreep. De ploeg van gele trui Tadej Pogacar domineert en geeft de concurrentie geen duimbreed ruimte. Dat wordt echter niet door iedereen gesmaakt. Pogacar wordt af en toe uitgefloten, maar komt nu met een oproep voor de fans.

Pogacar pakte gisteren nog eens stevig uit in de rit naar het skioord Le Lioran. In 2024 zag hij Jonas Vingegaard daar nog spectaculair terugkeren, maar dit jaar duldde de Sloveen geen tegenspraak. Hij pakte zijn derde ritzege in deze Tour en is goed op weg naar de vijfde eindzege in zijn carrière. Dat zint echter niet iedereen.

Iemand uitjouwen is dom

In zijn flashinterview na de tiende rit onthulde de meervoudige Tourwinnaar dat hij uitgefloten was door sommige fans. Hij liet het echter niet aan zijn hart komen en gaf aan er meer kracht uit te halen. Op zijn persconferentie gaf hij later ook aan zich te spiegelen aan tennislegende Novak Djokovic en zijn goede mentaliteit.

Voor de start van de elfde rit met aankomst in Nevers kwam Pogacar bij onder meer Sporza nog eens terug op het boegeroep. "We halen er extra motivatie uit, maar zo zit sport in elkaar", zegt hij. "Het is dom om iemand uit te jouwen als het peloton passeert, want de renners weten niet tegen wie dat gericht is. Zo jouw je iedereen uit."

Ook Vingegaard maakte het mee

Jonas Vingegaard, zijn grote rivaal, weet wat Pogacar doormaakt. "Ik heb het zelf ervaren in 2023 en dat is niet fijn", vertelt de Deen. "Ook ik heb het boegeroep gehoord en in de sport mag je zoiets niet aanvaarden. Het gebeurt dat je niet voor iemand supportert, maar dan hoef je die persoon nog niet te beschimpen."

Lees ook... Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

Waarna hij een duidelijke boodschap meegaf aan de fans. "Waarom zou je een sportevenement bijwonen om boe te roepen? Moedig de sporters aan en wees gelukkig. Anders blijf je maar thuis."

Ook Juan Ayuso (Lidl-Trek) liet zich voor de start uit over de kwestie. De Spanjaard zegt dat hij het niet fair vindt, omdat UAE gewoon probeert te winnen en dat is wat iedereen zou doen in hun situatie.

Dominantie is van alle tijden

Dominantie in de koers is van alle tijden en lokt soms extreme reacties uit bij de fans. Dat ondervond Eddy Merckx en nu dus ook Tadej Pogacar. De Sloveen laat het momenteel goed van zich afglijden en blijft zich focussen op zijn sportieve doelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
UAE Team Emirates
Tadej Pogacar
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

15:15
'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

19:00
TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

18:04
Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

18:00
Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

20:00
'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

17:00
Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

08:20
Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

14:30
De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

12:20
'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

14/07
Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel Naast de fiets

Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel

13:20
Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

10:20
Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts Naast de fiets

Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts

11:20
Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

07:50
Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

07:20
Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

09:20
TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

14/07
'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

07:00
Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

14/07
1
Visma-Lease a Bike ziet mogelijkheden om Pogacar pijn te doen en wel hierom: "Ik ben er zeker van"

Visma-Lease a Bike ziet mogelijkheden om Pogacar pijn te doen en wel hierom: "Ik ben er zeker van"

14/07
Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol"

Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol"

14/07
Lance Armstrong wil iets rechtzetten tegenover Tadej Pogacar: "Hij gelooft dat helemaal niet"

Lance Armstrong wil iets rechtzetten tegenover Tadej Pogacar: "Hij gelooft dat helemaal niet"

14/07
Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

14/07
Klaas Lodewijck zet Evenepoel en co op scherp: "Dat mag géén excuus zijn"

Klaas Lodewijck zet Evenepoel en co op scherp: "Dat mag géén excuus zijn"

14/07
Tim Wellens heeft duidelijke boodschap voor de concurrentie: "Zero f*cks given"

Tim Wellens heeft duidelijke boodschap voor de concurrentie: "Zero f*cks given"

14/07
Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

14/07
Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

14/07
Greg Van Avermaet openhartig over bijzonder carrièremoment: "Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend"

Greg Van Avermaet openhartig over bijzonder carrièremoment: "Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend"

14/07
🎥 Remco Evenepoel dolt met Florian Lipowitz: "Dan geef ik je gewoon een duw ..."

🎥 Remco Evenepoel dolt met Florian Lipowitz: "Dan geef ik je gewoon een duw ..."

14/07
Tim Merlier moet iets bekennen in deze Tour: "Dat doet mij nog altijd iets"

Tim Merlier moet iets bekennen in deze Tour: "Dat doet mij nog altijd iets"

14/07
Sarah De Bie moest ooit na horrorcrash Wout van Aert zelf in het ziekenhuis blijven: ''Stom hè'' Naast de fiets

Sarah De Bie moest ooit na horrorcrash Wout van Aert zelf in het ziekenhuis blijven: ''Stom hè''

14/07
Luistert de UCI? Pogacar heeft het gehad met de hitte en pleit voor radicale ommezwaai van wielersysteem

Luistert de UCI? Pogacar heeft het gehad met de hitte en pleit voor radicale ommezwaai van wielersysteem

13/07
Gefrustreerd door Van Aert en Van der Poel of niet? Toon Aerts spreekt klare taal

Gefrustreerd door Van Aert en Van der Poel of niet? Toon Aerts spreekt klare taal

13/07
Transformatie volop aan de gang: Van Aert schakelt serieuze tand hoger richting sterk najaar

Transformatie volop aan de gang: Van Aert schakelt serieuze tand hoger richting sterk najaar

13/07
🎥 'Uitzondering' Evenepoel schrok even stevig: ''Ik heb een beetje hoogtevrees ... huh, komt er een storm?''

🎥 'Uitzondering' Evenepoel schrok even stevig: ''Ik heb een beetje hoogtevrees ... huh, komt er een storm?''

13/07
Sarah De Bie geeft voorbeeld van enorme liefde van Wout van Aert voor zijn gezin: ''Het mooiste aan hem'' Naast de fiets

Sarah De Bie geeft voorbeeld van enorme liefde van Wout van Aert voor zijn gezin: ''Het mooiste aan hem''

13/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Toon Aerts Tim Merlier Klaas Lodewyck Christoph Roodhooft Adrie Van Der Poel Lance Armstrong Tim Wellens Michael Boogerd Guillaume Martin Tom Dumoulin Clement Venturini Rune Herregodts Eddy Merckx

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved