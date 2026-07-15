Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

De Tour de France zit ondertussen al in de tweede week. Het peloton genoot maandag van een rustdag, waarna Tadej Pogacar dinsdag nog eens stevig uitpakte. Jan Bakelants stelt zich vragen over de dominantie van UAE Team Emirates-XRG, dat de andere ploegen maar weinig lijkt te gunnen.

UAE Team Emirats-XRG won al drie ritten en domineert wanneer het wil. Wanneer de ploeg van Tadej Pogacar niet mee is voorin, houden de Sloveen en zijn maats het tempo hoog. Dat was ook zondag het geval in de rit die gewonnen werd door Mathieu van der Poel.

UAE maakt geen vrienden

UAE Team Emirates-XRG hield een strak tempo aan in het peloton, onder impuls van onder meer Tim Wellens. Daardoor bleven de vluchters binnen schot. Jan Bakelants heeft zijn twijfels over die tactiek. "Ik vraag mij af hoe UAE Team Emirates in dit peloton nog wordt gepercipieerd", zegt hij bij Sporza.

"Door wat er zondag gebeurd is, de kloof naar de kopgroep op 1 minuut houden, daar maak je geen vrienden mee. Vandaag (gisteren, red.) hadden ze die 30 mannen ook perfect 15 minuten kunnen geven."

Parallel met Visma-Lease a Bike

Dinsdag werden de vluchters ingelopen en soleerde Pogacar uiteindelijk naar de overwinning. "Als je te hebberig wordt, begint dat anderen te frustreren. Ik zou wel eens willen zien hoe dat in het peloton wordt aanvaard", aldus Bakelants.

De ex-profrenner trok daarna de parallel met Visma-Lease a Bike in de Tour van vorig jaar. De ploeg van Jonas Vingegaard reed toen voortdurend stevig door zonder resultaat en frustreerde op die manier de andere ploegen, Pogacar incluis.



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Kritiek, maar wel resultaten

Nu hanteren de gele trui en zijn maats dezelfde tactiek en dat levert hen kritiek op. Onder meer Tim Wellens kreeg al een stevige veeg uit de pan. De voormalige Belgische kampioen trekt er zich echter niets van aan en stuurde zelf al een niet te misverstane boodschap naar de concurrentie.

De huidige tactiek van UAE Team Emirates-XRG levert geen populariteitsprijs op, maar Pogačar en co zal het worst wezen. Zij behalen er de gewenste resultaten mee en liggen gewoon op koers om een vijfde Tour te winnen.