Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

Klaas Lodewyck heeft een conclusie getrokken over de samenwerking tussen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz. De Belgische ploegleider zweert dat beide klassementsmannen bij Red Bull weer op dezelfde lijn zitten.

Lodewyck had het bij Sporza eerst over het onderlinge contact tussen zichzelf en Evenepoel in de finale van de tiende rit. ''We hebben bitter weinig communicatie gehad. Op dat moment zit iedereen à bloc. Enkel halverwege de klim en juist voor de top hadden we contact, omdat we zagen dat hij de aansluiting kon maken. Voor de rest hebben we radiostilte gehouden.''

Evenepoel leek op breken te staan, maar hij hield toch vol. ''Het positieve was dat we Lipowitz vooraan in het wiel hadden en die verroerde geen vin. Remco kon dan de aansluiting maken en toch iets herstellen richting finish.'' Het is goed om zien dat Lipowitz dan toch het ploegenspel speelde. ''Op de Tourmalet hebben we dat ook gezien.''

Lodewyck ziet kopmannen die op zelfde golflengte zitten

Dat is niet wat er na die rit bleef hangen, gezien de uithaal van Evenepoel naar Lipowitz over de geweigerde lead-out. ''Enkel aan de finish van die rit was het misschien niet zo duidelijk hoe het moest.'' Nu trekken ze weer aan hetzelfde zeel, meent Lodewyck. ''Als je ziet hoe ze de koers uitspelen op het einde, dan zitten ze op dezelfde golflengte.''

Lodewyck pleit voor het vervolg van de Tour vooral voor voorzichtigheid met de inspanningen. ''We dachten dat Vingegaard stevig ging doorrijden tot aan de finish en uiteindelijk krijgt die ook een moeilijk moment. We moeten berekend koersen en letten op de kleine details.'' Zo veel mogelijk sparen, dat is de boodschap van Lodewyck.

Mooie ereplaatsen voor Evenepoel

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In een grote ronde heb je al je energie nodig. Evenepoel heeft met de geleverde inspanningen al een mooi aantal ereplaatsen verzameld, met een derde plaats in Barcelona, een vierde plek in Gavarnie-Gèdre en dus een tweede plaats in Le Lioran. Hopelijk komt die zege er ook eens aan.