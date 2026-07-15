Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock
Foto: © photonews
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Ramses Debruyne mag toch wel gerust een revelatie genoemd worden en Mathieu van der Poel herkent evenzeer het potentieel bij zijn Belgische ploegmaat. Dat blijkt uit het betoog van Debruyne na de tiende Touretappe.

''Het was weer een heel gevecht voor de vroege vlucht. Opeens vroeg Mathieu: moet ik je lanceren om in de vroege vlucht te geraken? Ineens reed er een hele bende weg. Hij lanceerde mij en ik zat mee met een grote groep'', doet Debruyne bij Sporza uit de doeken hoe de strijd verliep om in de ontsnapping van de dag te geraken.

Het was op zich wel een kopgroep met perspectief. Alleen heeft één ploeg er anders over besloten. ''Dat leek interessant, maar UAE hield de leiband strak. Ik heb gewoon zo economisch  mogelijk gereden. Het was toch bergop: vooraan moest je duwen en in het peloton moest je ook duwen. Ik heb zo lang mogelijk aangehaakt.''

Onder de indruk van ploeg Pogacar

Met een veertiende plaats heeft toch Debruyne toch weer een verdienstelijke uitslag gereden. Hij is onder de indruk van de ploeg van Pogacar. ''Het is ongelooflijk hoe ze het doen bij UAE: respect. Het is duidelijk dat ze dominant zijn. Ze hebben allemaal renners die koersen winnen: het is normaal dat die zulke inspanningen kunnen leveren.''

Na zelf mee te gaan in de vlucht bleef hij nog lang in de groep der favorieten: dat was knap. ''Ik heb echt lang kunnen aanhaken en mijn eigen tempo gekozen. Ik zag de val van Pidcock, dat kwam door het krijt. Ik gleed zelf ook bijna onderuit met mijn voorwiel, maar gelukkig kon ik het nog redden. In de volgende bocht viel Pidcock. Dat was een beetje gevaarlijk.''

Debruyne rijdt prima Tour de France

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Het kalk dat werd aangebracht om olieplekken te vermijden had dus een averechts effect. Een les voor de organisatie. Debruyne moet vooral onthouden dat hij zelf ontzettend goed bezig is. Zijn hoogtepunt in deze Tour de France blijft voorlopig zijn vijfde plaats in de vierde etappe naar Foix. 

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