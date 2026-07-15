De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

Remco Evenepoel heeft geen excuses om er geen geslaagde Tour de France van te maken. Dat stelt José De Cauwer, die zo ook de druk verhoogt. Met Jan Bakelants en Bert De Backer analyseren nog twee ex-renners de prestatie van Evenepoel op weg naar Le Lioran.

Bakelants vindt dat Evenepoel er fantastisch uitziet, maar zag hem in zijn analyse voor Sporza ook even lossen in de tiende rit. ''Het is een bevestiging van wat we zagen op de Tourmalet. Deze keer op een veel makkelijkere klim die hem had moeten liggen en toch komt hij daar in de problemen. Het lukt gewoon niet op dat moment.''

De Cauwer wil dat moment niet groter maken dan het is en het ook niet minimaliseren. ''Is dit goed? Neen, da's niet goed. Is dat fataal? Dat zal blijken. We zijn naar deze Tour gekomen met een Evenepoel die geen enkel excuus heeft. Hij heeft een perfecte voorbereiding gehad. Hier gaat heel veel duidelijk worden.''

Toekomst Evenepoel zal duidelijk worden

De Cauwer ziet Evenepoel doorheen de dag ook ontspannen rondkoersen. ''Zijn toekomst zal op het einde van deze Tour een stuk duidelijker zijn.'' In Vive le Vélo komt De Backer terug op dat moeilijkere moment van Remco. ''Het is gewoon loslaten. Het tempo ligt nog iets hoger dan op een langere klim en dan is het niet onlogisch dat je uzelf eens tegenkomt.''

Het is positief dat Evenepoel nog boni's pakte aan de meet. Hij roept zelf ook op tot positiviteit vanuit België. Heel het land duimt voor een podiumplaats van Remco. ''Ik denk dat we het als Belgen zodanig hard willen dat we onszelf in bescherming nemen en dingen voorspellen waardoor het misschien niet lukt. We moeten blij zijn met de tweede plaats van Remco in een van de zwaarste etappes.''

Evenepoel heeft al eens op Tour-podium gestaan

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Bij concurrenten als Del Toro en Seixas gaat ook niet alles van een leien dakje. Evenepoel heeft tegenover hen het voordeel dat hij het Tour-podium al eens haalde, in 2024. Lipowitz deed hetzelfde een jaar later, maar Evenepoel heeft in het klassement een voorsprong van 38 seconden op zijn Duitse teamgenoot.