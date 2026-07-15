'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard lijken zich in deze Tour te moeten focussen op de tweede plek. De Nederlandse formatie zal blijven strijden tot het einde, maar zit met kopzorgen. Zo is een belangrijke pion ziek.

Vingegaard moet momenteel 3 minuten en 36 seconden toegeven op koploper Tadej Pogacar. Dat is een aanzienlijke kloof die ze bij Visma-Lease a Bike wellicht niet hadden verwacht. Of toch niet zo vroeg in de Tour.

Matteo Jorgensen is ziek

Matteo Jorgensen is een van de belangrijkste helpers van Vingegaard, maar de Amerikaan voelt zich momenteel niet lekker, zo blijkt. "Hij is een beetje ziekig", vertelde ploegleider Marc Reef voor de start van de elfde etappe aan In de Leiderstrui.

"We houden hem vooral uit voorzorg een beetje afzijdig", voegde Reef toe. Zo werd Jorgensen met de auto naar de start gebracht. Over de exacte ernst kan Reef momenteel niet veel kwijt. "Het is moeilijk om daar wat over te zeggen. We gaan zien hoe dat zich gaat ontwikkelen."

Jorgensen brak zijn sleutelbeen

Jorgensen ging van start in de elfde etappe, maar met de warme omstandigheden in Frankrijk is ziek rondrijden geen cadeau. Al was het vandaag iets minder warm dan tijdens de voorbije dagen. Bij Visma-Lease a Bike nemen ze alvast de nodige maatregelen zodat er niets uitbreekt in de ploeg.

Het Nederlandse team hoopt dat Jorgensen herstelt en nog een belangrijke rol kan spelen in de bergen. De Amerikaan kende dit jaar al pech in de Amstel Gold Race; hij brak zijn sleutelbeen tijdens een val en stond even aan de kant.



